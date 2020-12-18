AWS技術長預測明年八大科技趨勢 雲端將無所不在

Amazon重要的年會AWS re:Invent 結束，Amazon.com副總裁暨技術長Werner Vogels提出對2021年的八大科技趨勢。包括雲端將進一步加速推進邊緣運算，雲端運算正向網路邊緣轉移，嵌至隨身設備、汽車、家庭和工作場所；機器學習將無所不在，從雲端延伸到邊緣；60%-80%的網路流量將是影片、圖像和音訊，在未來會加速增長，超越文字；科技將翻轉現實世界，資料分析將在城市設計和其它熱點區域中發揮更大效能。人類能夠維持高效率、維持社交距離的健康行為，例如最大變化之一是無現金交易的大量普及；遠端學習在教育中獲得一席之地；對小企業來說將是加速數位化的一年，小企業爭相上雲端，東南亞和撒哈拉以南的非洲將成為領跑者； 量子運算將蓬勃發展；雲端技術將在航太方面取得最大成效。

Werner Vogels表示，2020年無論政府還是企業，工作和營運方式都因為疫情徹底改變，科技協助人們應對巨大變化，例如線上課程幫助孩子們繼續接受教育，線上會議代替商務會議室、酒吧咖啡會面，線上視訊讓人們繼續擁有電影之夜，科技幫助人們養家糊口、教育孩子和工作合作。2020年的疫情讓全球向數位世界加速邁進。