全台首座水庫型光電站 阿公店水庫供水兼發電

台灣第一座水庫型太陽能發電系統位於高雄阿公店水庫，總發電容量為10MW（百萬瓦）。負責單位辰亞能源表示，水面型優點多，不僅不用像地面型會面臨用土地缺乏、居民抗爭，同時也可以遮蔽水庫表面，避免水庫優養化及水分蒸發， 對於缺水的中南部是一大優點。

辰亞能源總經理胡劭德表示，辰亞目前是全台，甚至是全世界水上型電站最大開發商。他表示，阿公店水庫水上型電站為台灣首座水庫型光電系統，第一期於2017年，發電容量為2.3MW；第二期，發電容量為7.7MW，總計容量為10MW。另外，辰亞也於彰濱工業區外害設置全世界最大水上型光電站，總計發電容量為181MW，預計今年底與台電併網商轉。

胡劭德說，全球水面型光電預估2025年將有10GW，2040年將達到100GW，認為發展潛力無窮。他表示，水面型光電解決了過去地面型面臨最大的土地資源問題，可以減少土地變更程序及周邊居民的反彈。

他補充，阿公店水庫場址是由政府所選擇，但他認為場址環境很優秀，四面環山可以減緩風對於水面型光電的影響，同時周邊僅有軍營，較少民眾居住，所以可以比較好施作。

而在技術層面，地面型裝置成本比較低，但維護成本比較高，水面型最需要克服就是颱風、水流對於太陽面板所造成的損壞，但辰亞已阿公店水庫經歷過多次颱風考驗，因此認為這部分技術已經成熟。

然而，胡劭德也說，仍有民眾與環保團體抗議水面型光電將衝擊環境，導致水鳥及底棲動物棲息地減少。但他反認為，阿公店水庫水面佈設光電板後不僅減少水庫優養化、水分蒸發外，水鳥數量不減反增加，並強調光電板所設置的浮筒底部均有預留空隙給底棲動物生存，並非向是「地磚」一樣直接覆蓋庫底。