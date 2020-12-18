饗賓五大品牌攻年菜市場 果然匯推全素饗宴

饗賓餐旅旗下網路討論度最高的人氣蔬食百匯餐廳「果然匯」，今年首度推出不含奶蛋的全素外帶年菜，此外，「饗食天堂」、「開飯川食堂」、「饗泰多」及「真珠 台灣家味」等亦同步推出現做現取外帶年菜，饗賓外帶年菜主打免冰存、免覆熱，拿到手即可馬上享用。即日起至2021年2月5日限量預購。

今年不再讓蔬食者成為餐桌邊緣人，「果然匯」應廣大蔬生要求，首度推出不含蛋、奶的全素年菜組合「團圓蔬福宴」，七道菜含拼盤、主食及甜品售價3,888元。組合內容包含黃金彩蔬鬆、梅釀番茄組成的前菜「雙喜拼盤」，人氣品項「御品佛跳牆」，以及「紅燒獅子頭」、「如意扣玉發財羮」，西式風格「團圓報喜」，主食搭配「荷葉蓮子團圓飯」，飯後甜品「椰汁桂圓紫米湯」。

另還可選擇加點（或單點）年節限定推出，需另行加熱處理的全素「開運松露蘿蔔糕」，或香氣濃郁的「紅藜松子楓糖糕」。多樣化蔬食及料理手法，可省去全素者的年菜困擾。

跳脫年菜舊思維，饗賓旗下經典吃到飽百匯餐廳「饗食天堂」，推出中西混搭「開運極上饗宴」澎湃年菜組合，饗食天堂人氣菜色：「紅運久久燴牛肉」、「諸事好運德國豬腳」、「金玉霸王饗肋骨」、「吉祥如意鹽焗雞」，搭配宴客必備「珍饌極鮮海味雙寶」和「迎春沙公米糕」，再端上一盅鮮香應景「御品干貝竹笙雞湯」，組合價「我愛發發」5288元。

「開飯川食堂」則祭出傳統經典款外帶年菜組合，前菜為牛肚、牛腱、牛筋、鮑魚、花枝的「富貴海陸滷拼盤」，主菜有「川香團圓獅子頭」、「鮮美澎湃佛跳牆」、「蒜香清蒸海石斑」，主食為「烏金櫻花蝦米糕」，再搭年節必備「鴛鴦雙醬鹽焗雞」完整全雞一隻，附流口水醬、玫瑰油雞醬各一份，如有祭祀需求可預先備註全雞完整不分切。聚餐儀禮一站搞定，整組價5,088元，想要單點帶走也可以。

甫於今年7月開幕，老靈魂新古意經典台菜餐廳「真珠 台灣家味」，秉持用料不手軟，跟阿嬤煮的一樣美味又安心為原則，首度推出單點或整組訂購的「山珍海味團圓宴」外帶年菜「鮑魚醉蝦饌雙鮮（五味鮑魚、花雕醉蝦）」、「鴻運雙味雞（雙拼半雞：招牌白斬雞、甘蔗燻雞）」、「鮮美沙公米糕」、「祥獅團圓封肉」、「干貝極品佛跳牆」、「菜脯清蒸海石斑」，六道大菜售價5,980元直接回家辦桌。