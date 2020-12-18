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凱撒衛浴啟動品牌再造計劃 蕭俊祥：讓時尚簡約成特色

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
Caesar凱撒衛浴35週年慶 - (左)總經理 陳威志.瓷藝女神Janet謝怡芬.董事長 蕭俊祥(2) 今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥(右)今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色。左為凱撒衛浴總經理陳威志，中為瓷藝女神Janet謝怡芬。公司提供
Caesar凱撒衛浴35週年慶 - (左)總經理 陳威志.瓷藝女神Janet謝怡芬.董事長 蕭俊祥(2) 今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥(右)今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色。左為凱撒衛浴總經理陳威志，中為瓷藝女神Janet謝怡芬。公司提供

今年邁入第35年的凱撒衛浴（1817），董事長蕭俊祥今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色，其中新建案市場將是搶攻重點，目標未來三年內新建案營收占整體營收比重達四成。

蕭俊祥強調，近兩年受到美中貿易戰、疫情影響，全球經貿環境驟變；以越南來說，2019年在貿易戰下，中國大陸產品傾銷到東南亞市場，市場削價競爭加劇，且今年因疫情關係，包括東京奧運、NBA等大型活動暫停，讓越南家具、成衣、製鞋等產業外銷受阻，當地景氣不是很好；反觀台灣因房市表現不錯，市場持續成長，認為今明兩年都會有不錯表現。

蕭俊祥指出，凱撒衛啟動品牌再造計劃，目標2022年前讓每樣產品給消費者的感覺都是「精品」。集團已在內湖、造橋、台中、高雄四個地區打造展示中心，初估一年要花三、四千萬元，就是傳遞新的品牌定位「時尚簡約」訊息給市場。

蕭俊祥表示，由於高房價時代，且年輕人實質所得提升有限，因此空間收納、使用方便性將是未來市場趨勢，像是集團產品設計上就以FFC面盆浴櫃組替代瓷腳趨勢，且模組化鏡櫃設計，大打品牌之路就是要搶攻公共工程、新建案市場，尤其新建案市場策略將以工程客製化衛浴搶進，目標三年內新建案營收占比提高至四成。

蕭俊祥強調，未來三年營運目標，就是強打品牌，要讓「時尚簡約」成為品牌特色，品牌定位向ZARA、UNIQLO大品牌看齊。

值得注意的是，凱撒衛浴攜手拜普生醫共同研究開發科技衛浴相關產品，蕭俊祥表示，雙方由電漿半導體技術出發，未來將以活性氮氧離子RONS電漿專利技術為發展核心，高效應用於長效殺菌清潔、醫美保養等領域，新的科技衛浴產品可望成為公司營運推進的利器。

今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥(左)今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色。右為凱撒衛浴總經理陳威志。公司提供
今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥(左)今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色。右為凱撒衛浴總經理陳威志。公司提供
今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色，其中新建案市場將是搶攻重點，目標未來三年內新建案營收占整體營收比重達四成。陳美玲/攝影
今年邁入第35年的凱撒衛浴，董事長蕭俊祥今（18）日表示，凱撒衛浴已啟動品牌再造計劃，接下來要讓「時尚簡約」成為產品特色，其中新建案市場將是搶攻重點，目標未來三年內新建案營收占整體營收比重達四成。陳美玲/攝影

建案 營收 東京奧運

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