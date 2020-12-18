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正宗專業韓國髮品來了 「金韓今」震撼登台

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
標榜最新科技、含植化素專業韓國髮品「金韓今」登台，陸續舉辦發表會。金韓今提供
標榜最新科技、含植化素專業韓國髮品「金韓今」登台，陸續舉辦發表會。金韓今提供

標榜最新科技、含植化素專業韓國髮品「金韓今」震撼登台，近日陸續在台中、台北舉辦發表會，吸引來自全台各地的美髮人共襄盛舉。業者強調，台灣消費者將可擁有更多變化的美麗，也讓沙龍業者對未來的美髮景氣信心滿滿。

近年來因韓流Star掘起，韓式美學引領風潮，台灣消費者最愛在沙龍指名要燙韓式燙髮髮型，但多數消費者不知道，他們在沙龍使用的不是正宗的韓國專業髮品。

業界指出，韓流髮型最大特色，就是高明度的捲髮，為因應這樣的需求，韓國的「金韓今」專業髮品，標榜能輕鬆駕馭漂染髮等高明度髮色的燙髮，並且擁有一套能充分補充髮內纖維的護髮系列。

因新冠疫情影響，「金韓今」原定4月舉辦的發表會延至12月舉行，未發表前就持續在美髮業中推廣。韓金草本溫塑燙系列，原本就能燙好一般髮質，對於高明度髮質的優異表現，讓因疫情影響而陷入低迷的沙龍業者看到一線曙光，也是為低迷的美髮業注入一股暖流。

發表會邀請了燙髮女神Abby，玩色天后Miyake，色彩教主張妮莎等三位台灣美髮界的領頭羊現身說法及分享技術。

目前國內的燙髮劑，多以燙髮成分加上保濕，或是再加上蛋白質等營養成分來維持燙後的髮質。「金韓今」的韓金草本溫塑燙系列，不僅含有最高等級燙髮品的營養成分，並運用最新科技將抗氧化的植化素配方加入髮品中。

業者經過多重實驗後，嚴選出富含植化素，且對頭髮有益的苦參根、枸杞果、朝鮮當歸根、何首烏根等11種漢方植物的萃取，植化素成分比一般植物更高，因此高明度髮色的燙髮能燙出好髮質。

當兩、三個月後，消費者要再燙別款髮型時，不需要剪掉已燙髮，就可輕髮改燙髮型，增加燙髮客的回轉率。

至於韓式護髮，國人多年來因日系護髮系統的影響，多數認為護好髮的髮質應該是柔軟的。韓國原廠對此表示，護髮分別為表面的護髮及深層的護髮，如果髮況不是很受損，只補充CMC等保濕及微量的蛋白質，就可撫平毛鱗，填補部分髮內空洞，如此護好的頭髮質感是柔軟的。

而韓式護髮講究的是深入髮內纖維的深層護髮，將空洞補滿，讓豐富的蛋白質及氨基酸在髮內與原有的髮纖維結合延緩流失，因此真正護好的頭髮，應該是內結構結實，髮質強韌而有彈力的。

髮型 韓國

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