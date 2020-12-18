宜居也適合創業 5成中部青年盼落地台中

受到新冠肺炎疫情影響，產業型態大翻轉，青年力求突破台灣低薪困境，「創業」成了新選擇。

根據台中市政府與1111人力銀行合作，針對中部地區求職會員進行的最新問卷調查顯示，有高達7成4的受訪者有意創業，其中有5成希望落地台中創業，可見創業熱潮已在中部地區醞釀，其中又以台中都會區為首選。

該份調查顯示，有高達7成4的受訪者有意創業，包含56.10%的人「有興趣但還沒行動」、8.18%「曾經創業」、6.38%「正在籌備中」和4.03%「已經創業」。進一步調查想要創業的動機又以「想增加收入」65.37%居高、其次是「想有工時彈性自由」42.58%及「滿足成就感/自我實現」33.73%，顯示「收入」仍是推動青年創業最主要的動力因素。

針對有意創業者在調查結果可複選的情況下顯示，青年會希望（曾經）的創業地點高達5成以上選擇「台中地區」51.27%居高、其次「不侷限地區」26.54%，而「非台中地區」22.19%，會考量在台中創業的原因以「目前居住地」61.46%居高、其次「地點環境佳」54.72%、「物價成本低」17.92%及「新興產業領域有市場商機」16.38%。

根據台中市109年人口統計，截至11月份淨遷入人數呈現正成長，可看出台中市不僅是宜居城市，更是適合創業選擇的環境。

此外，詢問創業過程中哪些困境是最難克服的，受訪者最大憂慮為「客源不足」46.93%、「籌不到第一筆資金」38.23%與「維持營運資金不足」38.08%，而創業哪些資源最有幫助，「創業評估與行業選擇」48.28%、「市場行銷」42.73%與「創業貸款融資」32.53%。同時也調查不打算創業的原因，「不想承擔風險/害怕賠錢」51.77%、「沒有資金投入」37.61%與「需要準備和處理事情太多」32.30%。可看出青年創業實際的最大困境除了資金因素外，最欠缺全面的考量與規劃。

台中市政府為孵化創業青年，從去年7月成立青年事務股，專責辦理青年就業、創業事務，全力推動青年一站式創業服務，今年2月進一步正式設立「青年一站式創業服務站」，專員、專線、面對面協助的專一窗口，讓創業者充分在創業培力與資源轉介的服務平台上，獲得個人化諮詢與專家學者輔導、相關講座與課程資訊、創業貸款及利息補貼等創業資源，豐富資源助青年贏在起步。