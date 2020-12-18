快訊

雪山隧道北上19.2K傳火燒車 雙向兩車道全封消防馳援

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021台北跨年系列活動 19日永康公園熱鬧登場

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
即日起至明年1月1日，每日晚間5時至10時，永康公園美麗童趣燈飾及裝置物，好拍又好玩。　圖／北市觀光傳播局提供
即日起至明年1月1日，每日晚間5時至10時，永康公園美麗童趣燈飾及裝置物，好拍又好玩。　圖／北市觀光傳播局提供

台北最High新年城—2021跨年系列活動」第五場活動，12月19日將在大安區永康公園登場。為了讓民眾感受台北12月的耶誕氛圍，19日上午11時在永康公園的「和你一起‧過耶誕」活動，除了有耶誕動動手市集，還有歡樂魔術秀、有趣耶誕故事及卡通明星「乖乖」、「麻吉貓」見面拍照會等精彩活動內容，歡迎爸爸媽媽、阿公阿嬤帶小寶貝一起來同樂。

台北市政府觀光傳播局自今年11月28日至明年1月1日，在藏身於永康商圈裡難得的綠地永康公園，以「森友會—關心生活，和你一起」為主題，設置「森友會」裝置物，以高低漸變的鳥屋圍繞永康公園的圓型平台，鳥屋設有聲音裝置，讓觀賞的民眾可以猜猜看鳥屋裡動物的聲音，透過有趣的互動設計，與民眾一起關心地球的多元生態；而每日晚間5時至10時，裝置物也會發出LED光芒，搭配周圍樹上的小鳥及鳥窩燈片，整座永康公園充滿驚喜的童趣色彩，讓民眾彷彿置身奇幻森林。

永康商圈以美食著稱，活動當天民眾可漫步於商圈的小街巷弄，品嘗最受饕客歡迎的小籠包、牛肉麵，還有蔥抓餅、餃子等平民美食及繽紛多樣的異國料理、別具風味的咖啡館和茶鋪、古董藝品、生活雜貨等精品商店，都藏身在商圈的各個角落，歡迎民眾前往探索。此外，民眾吃飽喝足後亦可至鄰近大安森林公園、中正紀念堂、建國花市、師大校園等地走走看看。

詳情可上臺北旅遊網(https://www.travel.taipei)或活動官網查詢 (https://www.newyear2021.taipei)。

「森友會」鳥屋裝置物有聲音互動設計、民眾可猜猜是哪種動物的聲音喔。　圖／北市觀光傳播局提供
「森友會」鳥屋裝置物有聲音互動設計、民眾可猜猜是哪種動物的聲音喔。　圖／北市觀光傳播局提供

永康商圈 咖啡館 大安森林公園

延伸閱讀

大葉大學耶誕城點燈暖身 校慶明登場

新北耶誕攝影大賽開跑！拍照參賽還可抽最大獎GOGORO

耶誕城有「菇頭柱狀物」？ 新北：那是義大利

耶誕後菲律賓病例將遽增 馬尼拉日增恐達10倍

相關新聞

疫情衝擊大 估台塑集團今年年終獎金力守3.5個月

受到新冠肺炎疫情衝擊，造成國際油價暴跌，「台塑四寶」今年前三季獲利較去年同期大幅縮水超過七成，雖然第4季急起直追，但即使...

台灣高鐵首次參與高雄國際旅展 限定三重優惠大Fun送

南台灣年度旅遊盛會「2020高雄市旅行公會國際旅展」於12月18至21日於高雄展覽館登場，台灣高鐵公司（2633）今年首...

高雄國際旅展今熱鬧登場 近400個攤位搶客

揮別2020新冠肺炎疫情年，為期4天的2020高雄市旅行公會國際旅展今（18）日在高雄展覽館盛大登場，這是今年武肺疫情爆...

高雄旅展今開幕 多種精選好物滿額享八八折

高雄在地最具代表性的旅展- 2020高雄市旅行公會國際旅展於今（18）日至21日在高雄展覽館盛大舉辦，華航集團今年首次以...

大社降編勞工自救會舉行宣誓大會 26日發起「冬戰」

高雄市石化業勞工繼14日成立「大社降編勞工自救會」後，今（18）日在高雄市議會舉行宣誓大會，將於12月26日為「勞權冬戰...

2021台北跨年系列活動 19日永康公園熱鬧登場

台北最High新年城—2021跨年系列活動」第五場活動，12月19日將在大安區永康公園登場。為了讓民眾感受台北12月的耶...

特力瞄準全台城市蛋黃區百坪賣場 加速開社區店

特力（2908）旗下特力屋截至2020年底社區店已拓展達15間，2021年也將加速展店，整體店數有機會來到50店規模。特...

竹北公告地價最高每坪84萬 光明六路銀行蟬聯10年地王

新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，根據最新公布的公告地價，位在光明六路與縣政九街的永豐銀行，再度以公告現值...

高雄冬季國際旅展登場 現場買華信機票可現省200元

2020高雄冬季國際旅展12月18日至21日一連四天，在高雄展覽館盛大登場。華航集團（中華航空、華信航空、台灣虎航）首次...

甩開職場大恐慌 「哇哉上課」成最時髦線上學習平台

一場疫情打亂了全世界的秩序，裁員、減薪、無薪假，成了許多人心中最大的恐慌，2020年年中，領取失業補助人口更一度站上近1...

貨櫃航運業多頭行情還有多久？先看懂三個重點

近來備受市場矚目的貨櫃航運業鹹魚翻生，下半年運費三級跳、且附加費不斷向上遞增下，航商紛紛轉虧為盈，甚至獲利亮眼，帶動股價不斷強揚，出現難得一見的大波段多頭走勢。

竹北市光明六路永豐銀行 蟬聯新竹縣近10年地王

新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，預計明年元旦1月1日公告新竹縣110年公告土地現值評議作業，明年新竹縣最...

熱門新聞

她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

陸擴大補貼半導體業 台廠大震撼

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

4.4兆勞動基金11月爆弊案 退休族自救招數看這裡

都更條例修法…危老建物 地方政府可代拆

台銀提款機今晚大當機 民眾提款機前跳腳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。