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2021台北跨年系列活動 19日永康公園熱鬧登場
台北最High新年城—2021跨年系列活動」第五場活動，12月19日將在大安區永康公園登場。為了讓民眾感受台北12月的耶誕氛圍，19日上午11時在永康公園的「和你一起‧過耶誕」活動，除了有耶誕動動手市集，還有歡樂魔術秀、有趣耶誕故事及卡通明星「乖乖」、「麻吉貓」見面拍照會等精彩活動內容，歡迎爸爸媽媽、阿公阿嬤帶小寶貝一起來同樂。
台北市政府觀光傳播局自今年11月28日至明年1月1日，在藏身於永康商圈裡難得的綠地永康公園，以「森友會—關心生活，和你一起」為主題，設置「森友會」裝置物，以高低漸變的鳥屋圍繞永康公園的圓型平台，鳥屋設有聲音裝置，讓觀賞的民眾可以猜猜看鳥屋裡動物的聲音，透過有趣的互動設計，與民眾一起關心地球的多元生態；而每日晚間5時至10時，裝置物也會發出LED光芒，搭配周圍樹上的小鳥及鳥窩燈片，整座永康公園充滿驚喜的童趣色彩，讓民眾彷彿置身奇幻森林。
永康商圈以美食著稱，活動當天民眾可漫步於商圈的小街巷弄，品嘗最受饕客歡迎的小籠包、牛肉麵，還有蔥抓餅、餃子等平民美食及繽紛多樣的異國料理、別具風味的咖啡館和茶鋪、古董藝品、生活雜貨等精品商店，都藏身在商圈的各個角落，歡迎民眾前往探索。此外，民眾吃飽喝足後亦可至鄰近大安森林公園、中正紀念堂、建國花市、師大校園等地走走看看。
詳情可上臺北旅遊網(https://www.travel.taipei)或活動官網查詢 (https://www.newyear2021.taipei)。
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