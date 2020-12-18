疫情衝擊大 估台塑集團今年年終獎金力守3.5個月

受到新冠肺炎疫情衝擊，造成國際油價暴跌，「台塑四寶」今年前三季獲利較去年同期大幅縮水超過七成，雖然第4季急起直追，但即使目前國際油價已回升到每桶50美元以上，但距離年初的60美元還是有一段差距。根據台塑（1301）集團內部初估，今年年終獎金可能落在3.5個月附近，創下近八年新低；惟在疫情下，台塑集團年終獎金至少維持3個月以上的基本盤，仍羡煞不少上班族。

又到了歲末，年終獎金成為大家最關心的話題，尤其台塑集團身為國內石化龍頭，年終發多少具有重要指標性。據了解，由於疫情影響太嚴重，台塑四寶上半年營運出現虧損，下半年雖然復甦，但還是補不回來，累積台塑四寶今年前三季稅後純益298.34億元，比去年同期大幅衰退72.8%。

台塑集團去年底剛完成五年一次的年終獎金檢討協商，新制的比較基準回歸「固定式」，依當年度的每股稅前盈餘4.1元為基準、對應到年終獎金4.5個月，之後每股獲利每增減1元，年終獎金跟著增減0.6個月。

根據公式初步估算，由於第4季急起直追，台塑四寶今年平均每股獲利大約落在2元左右，按此推算，台塑集團今年年終獎金恐領不到4個月，將創下2012年以來新低，但仍有機會挑戰3.5個月。雖然低於去年的4.94個月本薪＋每人2萬元大紅包，為連續第二年縮水，不過今年面對疫情的情況下，台塑集團年終獎金至少可維持3個月以上的基本盤，仍然羡煞不少上班族。

對此，台塑集團總管理處主管表示，由於12月還沒結束，年終獎金公式還是要等到今年年報結算才會比較明朗。

台塑四寶公會代表則說，可以體會今年因為疫情的關係，公司經營確實比較辛苦，不過今年第4季營運看起來是有衝上去，而且明年展望應該會比較樂觀，包括疫苗開發陸續傳出好消息，而且中經院預估明年國內經濟成長率可達到3.73%。還是期待總裁王文淵年底能給員工一個小確幸，屆時可能爭取能加發紅包。