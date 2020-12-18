特力瞄準全台城市蛋黃區百坪賣場 加速開社區店

特力（2908）旗下特力屋截至2020年底社區店已拓展達15間，2021年也將加速展店，整體店數有機會來到50店規模。特力表示，社區店以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈，消費者造訪社區店頻率高於大型店近3成，且開幕以來的業績表現優於預期，因此明年會加速拓展，且選品採因地制宜策略，包括文具、零食等過去大店沒有販售的品項，也都會視商圈屬性進駐，以滿足社區客群的需求。

疫情衝擊，消費者在家時間變長，對居家辦公Home Office、輕修繕與輕裝潢需求與日俱增。特力看好居家修繕市場每年近千億規模持續成長，積極布局「社區店」，最新台中復興店將於12月19日正式開幕。

特力表示，特力屋社區店產品橫跨30大類，店內備有近萬種商品供民眾選購，除了居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴商品等，並推出五大亮點服務，包括專業師傅駐店提供免費諮詢、即買即裝、小物免費載到家、專人協助線上下單、工具租借，可以當天及時解決民眾居家修繕大小事。

特力旗下的特力屋從去年第3季開始，以小型店走向社區。特力表示，社區店可以深入在地，提供鄰近住戶商品及服務，相較於過去的特力屋坪數多是在200坪以上的大店，且重視停車場規劃，特力屋社區店則設定在100坪的空間，選點鎖定蛋黃區，以商圈和人潮為主要考量，另外，販售的品項也會針對該區域顧客需求與生活機能進貨陳列。

例如基隆地區較為潮濕，基隆店便增加多款除溼與除壁癌商品選項；鄰近學區店型，則增加文具或可隨手購買的零食，精準鎖定消費需求，調整商品銷售靈活度，提高來客數與來店頻率；同時也優先鎖定民眾能夠在家DIY組裝或臨時急需使用的商品，如燈具燈泡、廚衛、家用品、油漆、電器電料等，滿足消費者一站購足的採買需求。

此外，門市有專人協助顧客於「特力+」購物網挑選訂購商品，串聯線上線下打造虛實整合的購物體驗，期望擴大各年齡層客群。