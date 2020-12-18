快訊

樹林高中傳學生段考用Line群組集體作弊 校長：20多人涉弊

中天關台後52台誰入主？57.9％民眾支持系統業者決定

特力瞄準全台城市蛋黃區百坪賣場 加速開社區店

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
特力屋積極拓展社區店，以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈。（照片提供：特力）
特力屋積極拓展社區店，以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈。（照片提供：特力）

特力（2908）旗下特力屋截至2020年底社區店已拓展達15間，2021年也將加速展店，整體店數有機會來到50店規模。特力表示，社區店以約百坪賣場型態進駐全台城市蛋黃區與都會熱門商圈，消費者造訪社區店頻率高於大型店近3成，且開幕以來的業績表現優於預期，因此明年會加速拓展，且選品採因地制宜策略，包括文具、零食等過去大店沒有販售的品項，也都會視商圈屬性進駐，以滿足社區客群的需求。

疫情衝擊，消費者在家時間變長，對居家辦公Home Office、輕修繕與輕裝潢需求與日俱增。特力看好居家修繕市場每年近千億規模持續成長，積極布局「社區店」，最新台中復興店將於12月19日正式開幕。

特力表示，特力屋社區店產品橫跨30大類，店內備有近萬種商品供民眾選購，除了居家修繕耗材、專業調漆塗料、廚房衛浴商品等，並推出五大亮點服務，包括專業師傅駐店提供免費諮詢、即買即裝、小物免費載到家、專人協助線上下單、工具租借，可以當天及時解決民眾居家修繕大小事。

特力旗下的特力屋從去年第3季開始，以小型店走向社區。特力表示，社區店可以深入在地，提供鄰近住戶商品及服務，相較於過去的特力屋坪數多是在200坪以上的大店，且重視停車場規劃，特力屋社區店則設定在100坪的空間，選點鎖定蛋黃區，以商圈和人潮為主要考量，另外，販售的品項也會針對該區域顧客需求與生活機能進貨陳列。

例如基隆地區較為潮濕，基隆店便增加多款除溼與除壁癌商品選項；鄰近學區店型，則增加文具或可隨手購買的零食，精準鎖定消費需求，調整商品銷售靈活度，提高來客數與來店頻率；同時也優先鎖定民眾能夠在家DIY組裝或臨時急需使用的商品，如燈具燈泡、廚衛、家用品、油漆、電器電料等，滿足消費者一站購足的採買需求。

此外，門市有專人協助顧客於「特力+」購物網挑選訂購商品，串聯線上線下打造虛實整合的購物體驗，期望擴大各年齡層客群。

特力 零食 購物網

延伸閱讀

屏基號召各界 推失智照護網絡

足球／台中社區深耕計畫 26位幼童指導員巡迴43校

淡水屯山社區慶冬至 長者秀古早味「雞母狗仔」

金門有食農教育小旅行 邀民眾一起來體驗

相關新聞

疫情衝擊大 估台塑集團今年年終獎金力守3.5個月

受到新冠肺炎疫情衝擊，造成國際油價暴跌，「台塑四寶」今年前三季獲利較去年同期大幅縮水超過七成，雖然第4季急起直追，但即使...

特力瞄準全台城市蛋黃區百坪賣場 加速開社區店

特力（2908）旗下特力屋截至2020年底社區店已拓展達15間，2021年也將加速展店，整體店數有機會來到50店規模。特...

竹北公告地價最高每坪84萬 光明六路銀行蟬聯10年地王

新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，根據最新公布的公告地價，位在光明六路與縣政九街的永豐銀行，再度以公告現值...

高雄冬季國際旅展登場 現場買華信機票可現省200元

2020高雄冬季國際旅展12月18日至21日一連四天，在高雄展覽館盛大登場。華航集團（中華航空、華信航空、台灣虎航）首次...

甩開職場大恐慌 「哇哉上課」成最時髦線上學習平台

一場疫情打亂了全世界的秩序，裁員、減薪、無薪假，成了許多人心中最大的恐慌，2020年年中，領取失業補助人口更一度站上近1...

貨櫃航運業多頭行情還有多久？先看懂三個重點

近來備受市場矚目的貨櫃航運業鹹魚翻生，下半年運費三級跳、且附加費不斷向上遞增下，航商紛紛轉虧為盈，甚至獲利亮眼，帶動股價不斷強揚，出現難得一見的大波段多頭走勢。

竹北市光明六路永豐銀行 蟬聯新竹縣近10年地王

新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，預計明年元旦1月1日公告新竹縣110年公告土地現值評議作業，明年新竹縣最...

推巴士、泳池微型尾牙趴 飯店打10%營收保衛戰

想像，今年你的尾牙不再是去南港展覽館、世貿或其他大宴會廳和幾千名同事吃飯，而是登上雙層觀光巴士，一邊遊街一邊喝雞尾酒，還有服務生端上小點心，幫你拍照。

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

疫情過後房市大好，尤其是各地重劃區。591統計全台重劃區近一年實價揭露件數前十名，林口1340件排名第一，淡海新市鎮11...

投資展望論壇／劉憶如看產業 貧富差距擴大

香港北威國際集團董事總經理劉憶如昨（17）日表示，在新冠疫情後，有可能會見到K形復甦，例如與高科技、IT、醫療有關的產業...

投資展望論壇／陶冬前瞻景氣 全球呈弱復甦

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬昨（17）日在經濟投資展望論壇上，以「弱復甦」來概括形容2021年的經濟，他認為，經濟復...

投資展望論壇／富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信：AI升級 引爆三大趨勢

富蘭克林華美AI新科技基金經理人黃壬信指出，從3C走向人工智慧（AI）新科技，產生跨時代的新投資機會。由5G驅動的AI科...

熱門新聞

她簽美金儲蓄險年繳3.6萬 網見保單「這一條」急呼：快收手

陸擴大補貼半導體業 台廠大震撼

4.4兆勞動基金11月爆弊案 退休族自救招數看這裡

台銀提款機今晚大當機 民眾提款機前跳腳

重劃區比一比 林口奪買氣王、兩區還有一字頭

都更條例修法…危老建物 地方政府可代拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。