疫後第一檔 台灣連鎖加盟創業大展台中展登場

由台灣連鎖加盟促進協會與上聯國際展覽有限公司所主辦，台中最具指標加盟盛會「第19屆台灣連鎖加盟創業大展-台中展」，今(18)日起至21日一連四天，於大台中國際會展中心盛大展出。去年四天展期吸引近10萬人次入場參觀 ，今年看展人潮預計可突破12萬人次。

此次展覽，規劃有連鎖美食、咖啡飲品、品牌設計、美容養生、環保科技、經銷代理、創業顧問、設備器材等內容，60幾家廠商展出近200格展攤，包括知名連鎖早餐、茶飲品牌、創意餐飲、無人商店等皆參展力挺。

知名參展廠商包括築間幸福鍋物、麥味登、弘爺漢堡、黑沃咖啡、康青龍人文茶飲、蕃茄村、拉亞漢堡、黑泷堂、幸福水屋被動收入、北回木瓜牛奶、丐幫滷味、國王的茶等。

台灣連鎖加盟促進協會理事長李日東表示，此展規模為歷屆最大的台中展，攤位數成長23%，而參展廠商尤其嚴選把關，眾多人氣知名連鎖加盟品牌共襄盛舉，「餐飲」與「非餐飲」的比重為 70%比30%。

台中加盟展此次展示出非常多種新形態趨勢及創意美味餐飲，搭上最近外送熱潮，許多連鎖加盟店都減少地理因素影響，大幅提升三至五成業績，更有廠商因應外送，特別推出專屬設計包裝盒，讓外送人員與美食更衛生、安全與方便。

另外，有廠商結合AI人臉辨識科技，打造出智慧無人點餐機與送餐櫃，還有號稱隱形口罩的迷你鼻罩智慧互動機，各大業者都準備好迎接後疫情時代的所有商機。

迎接寒季來臨，火鍋業者紛紛推出各種噱頭搶攻商機，有廠商融合文青風格，更有廠商首度推出小火鍋3.0，增加50種以上食材自助吧，讓民眾高 CP值吃到飽，關東煮則融合各國風味，提供美國、泰國、日本、韓國等當地口味調配。

此次台中加盟展集結多元加盟廠商，並推出專屬展場加盟優惠，更有火鍋與燒肉業者推出保證每年毛利888萬(限前兩年)，最佳創業時機絕對不能錯過。