竹北公告地價最高每坪84萬 光明六路銀行蟬聯10年地王

新竹縣地價及標準地價評議委員在12月14日召開，根據最新公布的公告地價，位在光明六路與縣政九街的永豐銀行，再度以公告現值計算每平方公尺約25萬4千元、每坪約84萬元，蟬聯新竹縣地王寶座，這已是10年連續紀錄。

地政處表示，新竹縣從2018年到今年公告土地現值占一般正常交易價格（市價）已達90％，因此明年的公告土地現值調整作業，以全縣各鄉鎮市整體均衡性為調整方向，統計全新竹縣2020年地價調整作業期間，從2019年9月2日至2020年9月1日實價登錄案件揭露件數共計約1.26萬件，與前期2018年9月2日至2019年9月1日的1.07萬件相較，移轉交易量略為上升，顯示不動產市場整體環境有逐漸回溫跡象。

根據統計資料，新竹縣最高地價區段是位於竹北市光明六路東一段，交流道至自強南北路間的商業區路線價區段，以及光明六路東一段北側，莊敬北路至莊敬二街間與停8 BOT地價區段，每平方公尺約24萬元；最低地價區段則位於尖石鄉山坡地與石安及馬洋山等國有林班地，每平方公尺僅為80元；兩者土地價格相差3000倍。

地政處長魏嘉憲指出，為讓公告土地現值更合理反映區域地價水準與動態差異，近年持續推動地價區段劃分細緻化、合理化，明年將新增地價區段數63個，全縣13鄉鎮市土地共畫分為3769個地價區段，持平區段約占84%，下跌區段約占1%，上漲區段約占15%，主要上漲因素為整體開發區開發期程、土地使用管制變更及反映實價登錄動態等原因。