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工業局推動台食品產業升級轉型 聚焦潔淨、設計、永續

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
為協助台灣食品產業強化新價值及新形象，帶動產業共同向上的新風潮，經濟部工業局今年首次舉辦「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選活動，且工業局優先選擇受疫情衝擊較大的烘焙食品及宅經濟活絡的釀造食品二大產業進行推動。 圖／經濟部工業局提供
為協助台灣食品產業強化新價值及新形象，帶動產業共同向上的新風潮，經濟部工業局今年首次舉辦「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選活動，且工業局優先選擇受疫情衝擊較大的烘焙食品及宅經濟活絡的釀造食品二大產業進行推動。 圖／經濟部工業局提供

為協助台灣食品產業強化新價值及新形象，帶動產業共同向上的新風潮，經濟部工業局今年首次舉辦「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」評選活動，且工業局優先選擇受疫情衝擊較大的烘焙食品及宅經濟活絡的釀造食品二大產業進行推動。

工業局局長呂正華表示，工業局積極推動食品產業升級轉型政策，協助國內業者導入智慧製造、數位轉型等能量，再加上新味食潮的強力行銷，為食品產業的發展建構優質環境。

呂正華並指出，今年是示範評選，明年將會擴大辦理，邀集更多食品產業加入評選，期待各界踴躍參與，共同為食品產業注入創新轉型的新力量，一起引領和轉動全球對台灣食品產業的新感受和新印象。

工業局指出，在國際環境變化快速，新冠肺炎疫情的影響下，消費者新生活模式及購買行為有了新的改變，為抓住國際行銷台灣食品的機會，協助台灣食品產業振興，且朝扣合國際食品發展的趨勢方向，工業局展開了「新味食潮FUN FOOD TAIWAN」的推動、評選及行銷，聚焦「潔淨高值」、「設計體驗」及「便利永續」三大新價值及新印象，提升台灣食品內蘊及外顯的國際能見度。

今年是新味食潮示範評選的第1屆，工業局邀集食品、設計美學及通路等各領域專家學者及業者擔任評審，共有近百項產品參加評選，經過初賽及複賽後，最終有31項產品獲得新味食潮金質獎、銀質獎、特別獎及新味食潮獎等殊榮。

例如：喜豐香食品有限公司的四季茶韻，以異鄉遊子為主題，餅模設計為烏龜形狀，象徵「平安歸來」，並採用糕餅界少見食材「唐寧茶」創新口感，因此榮獲烘焙類新味食潮金質獎；另外味榮食品工業股份有限公司的小豐收禮盒－有機黃金麥味噌，原料使用台中大雅在地小麥，富有麥香餘韻，風味極佳，且包裝設計為存錢筒，增添趣味之餘亦符合可再利用的環保性，因此榮獲釀造類新味食潮金質獎。

工業局

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