甩開職場大恐慌 「哇哉上課」成最時髦線上學習平台

一場疫情打亂了全世界的秩序，裁員、減薪、無薪假，成了許多人心中最大的恐慌，2020年年中，領取失業補助人口更一度站上近10年新高，重創就業市場。如何讓自己成為企業想要的人才？該要如何替自己加分？上班族運用零碎時間上課，為自己開發第二、第三專長，已是當下刻不容緩的上班族謀生新技能，而選擇「線上課程」進修，更成為職場新趨勢。

看準線上學習平台的爆發性需求，全新線上學習平台-「哇哉上課」將在2021年1月正式上線，由在行銷公關業界操盤超過25年的岳啟儒領軍的團隊所創立，岳啟儒憑著多年實戰經驗累積的業界人脈，邀集時尚圈與職場中深具資歷的講師一同授課。

全新線上學習平台-「哇哉上課」號稱是「最時髦的線上學習平台」一點也不為過，訴求只要花一場電影的時間，就能體驗一場有風格的學習，幫自己掌握未來。

為什麼你需要線上課程？岳啟儒認為，「工作後的自我進修，是讓你比別人多一點點的關鍵」，自我進修通常不見得直接針對工作內容，而是提升周邊的相關技能，「比別人多一點點」，往往會在未來的某一天發揮作用，成為決戰致勝的細微關鍵。而學習自己真正有興趣的事物，特別是與現職工作無關的領域，甚至還有可能發展出截然不同的全新專長，替自己的人生加分。

岳啟儒笑稱，「這跟現在年輕人流行的『斜槓』不是一樣嗎？」在追求職業上的多元之前，自我能力其實更需要率先「被斜槓」，幫助自己迅速進階職場與人生2.0版。

岳啟儒說，線上進修，是離開學校之後最適合社會人士持續提升技能的方式，不僅時間、空間自主性高，運用零碎時間就能隨時隨地學習。相較於實體面對面，線上課程更大的優點是內容可以反覆觀看，並且能透過寫作業或問題討論，與講師在網站上輕鬆互動。

「哇哉上課」首發課程，共推出五大系列，包含「職場關鍵必修課」、「行銷魔鬼訓練班」、「時尚產業夢幻職位」、「翻轉人生秘笈」以及「質感生活美學」。

其中不乏非常有趣的課程切入點，像是「職場關鍵必修課」中，以上班族必備的「職場五力」角度，邀集身兼電台台長與電視廣播主持人身分的林書煒、療癒系暢銷作家郝慧川…開課，無論你是職場老手還是新鮮人，要教你一一化解工作困境。

針針見血的「行銷魔鬼訓練班」系列，是想進入或已身在行銷領域者必備的選單，導師之一國際知名品牌行銷公關總監黎正茹，將從行銷預算帶你深入了解行銷人不同的工作面向與挑戰，幫助你用跟得上時代的銷售思維，把預算花在刀口上。

許多人嚮往時尚工作，卻連機會在哪裡都不知道，「時尚產業夢幻職位」課程囊括時尚界資深講師群，如天王天后與國際藝人指定的時尚造型大師李佑群、縱橫國際中文版時尚雜誌30年，人稱乖總編的盧淑芬、以及國際時尚彩妝大師游絲棋…，幫助學員們敲開時尚產業大門，徹底了解進入時尚領域必備的能力以及光鮮亮麗背後的真實樣貌。

包羅萬象的「翻轉人生秘笈」系列，則是要讓你的人生大大不同，像是小資理財教主郭莉芳的首波課程，要幫助月光族不只翻身，更要「荷包擔當」。

內容豐富的「質感生活美學」系列，邀請國際五星級飯店宴會會議業務總監布萊恩教你中西方餐桌禮儀，面對滿桌餐具杯盤不再手忙腳亂，絕對是小秘書或老闆助理必學的課程。精品宴會佈置生活家 Alice Wang，則由生活美學角度帶你看懂「佈置」這檔事，教你不花大錢也能舉辦派對，營造更具儀式感的生活品味，更會不藏私地分享個人最推薦的風格網站與IG帳號。