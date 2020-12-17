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東元變頻商用冰箱、養殖業高效馬達 進軍食品市場

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

「2020 台北國際食品展」今（17）日盛大登場，東元（1504）協同集團餐飲品牌盛大展出。呼應參展主軸「食在東元，實在安心」，東元為農漁產養殖業者特別推薦專屬IE3高效節能九溝馬達，和高防護機種變頻器，提供最優質的生產動力夥伴。

東元國產唯一的變頻商用冰箱，自推出以來廣受餐飲業者好評，也成為今年食品展的焦點之一。

東元董事長邱純枝表示，重視永續經營理念，落實節能、減排、智能、自動的企業願景，所生產的節能和智慧化產品，不僅應用在工業類場域，也可以應用在農漁養殖業和餐飲業。

這次展示採用環保無氟冷媒的變頻商用冰箱，最大特色是省電效益可達到40%以上，以四門變頻冷藏為例，每月可節省電費達350元以上，不到兩年就可以回收成本。

東元近年致力研發的雲端智慧預警功能，也應用於商用冰箱，可以協助商家偵測到最初出現異常的情況，避免商家突然發生冰箱無法運作的緊急狀況，不會浪費食材，減少成本虛耗。其他的特色還包括， AI智慧控溫，以及半凍半藏、全凍、或全冷藏等不同的調整，有效又即時，是商家最方便又人性化的好幫手。

在針對食材源頭的養殖業，東元展出自主研發的IE3高效率「九

溝馬達」，可作為水車增氧設備專用，關鍵部組所採用的不銹鋼材質，抗候、抗蝕能力佳，馬達使用壽命更長，購置成本可於半年至一年回本，也可以擁有更節能環保的生產環境。若再搭配東元高防護機種變頻器，以及透過行動裝置控制水車運轉速度、預知告警，則可協助傳統養殖漁場升級為自動化、智慧化的養殖場，並且降低耗電量。

東元 餐飲業 冰箱

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