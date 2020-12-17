中研院「人文社科學術專書獎」得獎名單出爐 共5人獲獎

中研院舉辦「人文及社會科學學術性專書獎」今（17）日公布得獎名單，共有五人獲獎，其中由中研院社會學研究所研究員吳介民所著《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》特別值得關注，該書從全球價值鏈視野，探討中國向資本主義轉化過程中，臺商如何協助中國對抗全球價值鏈霸權的重要角色。

評審指出，中國發展模式與日本、韓國和臺灣的發展軌跡迥然不同，此書深化對於東亞國家發展模式的理解，是當代中國研究經典之作。

中研院的「人文及社會科學學術性專書獎」在國內人文社科領域深具指標性意義，歷屆得獎作品均引起國內外學者與社會大眾正面迴響，也是國內外學術專書榮譽的風向球。今年邁入第九屆，評審從38件申請案中選出五本專書，其中包括兩本英文著作、三本中文著作，主題涵蓋社會學、歷史學、哲學、中國文學及語言學。

針對《尋租中國：台商、廣東模式與全球資本主義》一書，吳介民表示，出版動機可回溯到年輕時拍攝的紀綠片《台胞》，當年他曾發下豪語：「會用五年、10年去尋找答案」，想不到25年後才出版此書回應當時問題。他認為，剖析中國發展優點與弱點，臺灣才能更加自信、平衡地評估自身經濟現狀與出路。

成大歷史系副教授李鑑慧以英文著作《動員傳統：英國第一波動物捍衛運動》一書得獎，本書從多重史學觀點分析19世紀英國保育運動的成功原因。

政治大學哲學系特聘教授林遠澤本屆也以《從赫德到米德—邁向溝通共同體的德國古典語言哲學思路》一書獲獎，他從德國古典語言哲學的發展過程中，挖掘過去常被忽略的溝通理性構想。

臺大中文系教授曹淑娟則以《在勞績中安居–晚明園林文學與文化》一書獲獎，書中將園林視為綜合性藝術文化載體，藉以觀察晚明文學如何處理人與所在世界的關係。

中正大學語言學研究所特聘教授麥傑（James Myers）以英文著作《漢字語法規則：拼寫系統中形式模式的生成知識》獲獎。書中指出，漢字除由筆畫構成的更小語言單位建構而成，其實還遵循一套在心理層次上相當活躍的語法規則，這些規則與手語、口語的構詞和音韻規則有許多相似之處，顯示人類語言的能力比過去觀察到的還要廣泛。