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基隆明年公告土地現值信義區漲最多 大四美24連霸地王

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆明年公告土地現值信義區漲最多，廟口大四美24連霸地王。圖／基隆市政府提供
基隆明年公告土地現值信義區漲最多，廟口大四美24連霸地王。圖／基隆市政府提供

基隆市110年公告土地現值12月15日經市地價評議委員會評定通過，全市公告土地現值平均調幅為+0.99%，將於110年1月1日正式公告實施。廟口大四美24連霸蟬聯地王。

地政處表示，此次地價作業調查期間為108年9月2日至109年9月1日，在成交量方面，不動產買賣交易件數共5178件，較去年同期5009件增加169件，成交量增幅為3.4%。

在成交價格方面，受惠於持續推動各項重大市政建設，中山一、二路拓寬工程已正式完工全線通車，大幅提升市區交通順暢度；在觀光方面，市府積極推動大基隆歷史場景再現計畫，展現豐富的人文藝術風貌，加以國內跳島與環島郵輪旅遊興起、重新開放基隆嶼登島優化旅遊體驗，吸引觀光人潮提振商機。

基隆市房價相較鄰近之台北市、新北市更為親民，在眾多利多因素加持下，穩定支撐基隆市不動產交易市場熱度，使交易價格呈現小幅上揚趨勢。

110年地王仍由廟口大四美奪冠，自87年起已連續24年蟬聯寶座，110年公告土地現值約為51萬元/㎡，換算每坪單價約171萬元，維持與109年相同。

公告土地現值每年公告一次，主要作為民眾買賣時申報土地移轉現值、稅捐單位計徵土地增值稅的依據，土地增值稅的性質屬於機會稅，民眾當年若無土地買賣交易，則無須繳納土地增值稅。110年公告土地現值居冠的區段位於仁愛區愛三路，公告土地現值為34萬7,000元/㎡，換算每坪約115萬元；最低的區段落在中正區棉花嶼，公告土地現值為220元/㎡，換算每坪727元，皆維持與去年相同。

依地政處統計資料顯示，7個行政區調幅在+0.2%至+1.27%之間，漲幅最高為信義區1.27%，係因該區受惠於62快速道路開通，往返大台北地區的交通便利性大為提升，加以陸續推出許多建案吸引不少鄰近縣市購屋族之青睞，不動產交易行情看漲，拉抬信義區的地價；漲幅最低為暖暖區0.20%，因近年開發案較少，地價維持平穩。

110年公告土地現值將於110年1月1日公告，若要查詢公告土地現值，可至市府網站查詢頁面https://landquery.klcg.gov.tw/query/valueprice.jsp?menu=true&type=P

基隆 房價

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