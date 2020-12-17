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甲山林祝文宇：喜歡政府打炒房政策 房子愈貴愈賣不掉

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
甲山林機構董事長祝文宇(右)今（17）日表示，他個人是很喜歡也很支持政府打炒房政策，站在代銷角度來說，房子愈貴愈賣不掉，建商也買不到土地。左為立信機構董事長賴運興。陳美玲/攝影
甲山林機構董事長祝文宇(右)今（17）日表示，他個人是很喜歡也很支持政府打炒房政策，站在代銷角度來說，房子愈貴愈賣不掉，建商也買不到土地。左為立信機構董事長賴運興。陳美玲/攝影

甲山林機構董事長祝文宇今（17）日表示，他個人是很喜歡也很支持政府打炒房政策，站在代銷角度來說，房子愈貴愈賣不掉，建商也買不到土地；以上周央行祭出四大打炒房措施後，近一周旗下代銷案場平均來人減少5~10%，顯示政府政策確實讓客戶出現觀望態度，認為接下來大坪數產品、建商推案可能會縮減，市場對於土地需求量也會降低，地價上漲情況也會和緩。

不過祝文宇指出，雖然政府打炒房政策讓客戶購屋出現觀望，但現在原物料漲得兇且擔心物價會持續上漲，再加上工人薪資也上漲，認為接下來房價還是會上漲；甲山林機構總經理張境在表示，政府調控房市是好事，短線投資客不再，市場更健康，有利自住客，未來發展也會更好。

祝文宇表示，以北台灣一級推案戰區－板橋江翠北側重劃區來說，每坪成交價4字頭維持快四年，不過在現在一地難求的情形下，目前開價普遍在6字頭左右。他認為江翠重劃區規劃好，住起來舒服，未來房價甚至能有機會超越台北。

張境在指出，現在雙北市最好賣的是小坪數、總價1,500萬元以下的產品，以總價1,000萬元產品來說，消費者同樣有1,000萬元現金，放在房地產跟放在銀行最後結果卻截然不同，若購買土城新案，之後出租的話，每月租金約有2.5萬元以上(含車位)，年收租有30萬元以上，且四、五年後還能坐擁房價增值空間。

張境在說，江翠北側重劃區也一樣，過去幾年每坪區域成交價在4字頭，現在已經來到55萬元，水岸第一排新案甚至出現每坪6字頭，不過把錢放在銀行就是死錢。

立信機構與愛山林合作推出位在江翠重劃區的立信天禧案，兩家公司各占一半，打造33層蝶形地標，規劃21~58坪產品，面對水岸依樓層高低不同，開價每坪落在60~68萬元。

重劃區 炒房 房價

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