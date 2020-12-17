台灣新創第一家！ 大數據股份有限公司榮獲亞洲國際創新獎IIA

昨2020年12月16日，由亞洲企業組織（Enterprise Asia）舉辦2020國際創新高峰會暨頒獎典禮（International Innovation Summit and the International Innovation Awards 2020）於組織總部馬來西亞全球線上同步舉行，今年深受COVID-19 新冠肺炎疫情的影響，全球加速數位轉型的步伐與需求，如何藉由創新思維突圍，成為此次參賽作品中重要的評選依據。

今年參賽國家涵蓋新加坡、中國、泰國、台灣、比利時與巴西等，大數據股份有限公司以台灣首家新創公司之姿奪下「2020年國際創新獎─服務與解決方案類別」獎，歷年台灣獲頒國際創新獎項(International Innovation Awards )企業為台灣水泥、中國信託金控、光寶科技等上市公司，而「2020年國際創新獎─服務與解決方案類別」的評選依據，包含創新獨特性、解決問題能力、可複製性，以及未來可測量市場之成效。

大數據股份有限公司之參賽作品（ARTIFICIAL INTELLIGENCE DRIVES RETAIL─AI新零售智慧商圈推動計畫），在疫情期間實際走訪台灣新竹縣超過400位小農職人，發現近5年來觀光人次不斷下滑的新竹縣商家，實體店家也面臨前所未有的衝擊。然而在這樣的劇烈趨勢轉變下，卻有高達40%的店家尚未數位轉型，剩下60%嘗試數位轉型的店家中，將近一半卻只經營粉絲團，只有其中的6.8%有切入電商平台的經營，面對大環境的實體來客數減少，營運更是雪上加霜。

嗅到了台灣企業面臨數為轉型的迫切性，大數據股份有限公司於是以擅長的AI人工智能技術為基礎，建置線上 AI聊天機器人及電商，協助新竹縣在地商家實行低人力成本的數位轉型，並以智慧資訊柱及AR實境遊戲引導消費者重新認識老街，為台灣獨有的老街文化注入新的生命。除此之外，更結合人工智能打造出全台首座「議題式策展智慧快閃商店」，同時與實體店家配合主題商品，創造網路話題之餘也實現OMO緊密整合線上與線下的新零售商圈體驗目標。