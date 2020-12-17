瞄準耶誕跨年消費潮 GAP、添好運搶進麗寶Outlet
瞄準麗寶樂園度假區全齡客層的消費力，美式休閒第一品牌「GAP」今（17）日在麗寶Outlet開出中部Outlet首店；另一家連獲米其林一星肯定的「添好運」，也訂19日於麗寶Outlet開幕營運，搶攻年底耶誕節與跨年消費商機。
麗寶表示，「添好運」開幕當天，將與全台最大天空之夢摩天輪合作，首次推出《搭摩天輪添好運～空中野餐Party》活動，訴求在摩天輪車廂內俯瞰大台中美景同時享用星級美味，結束後還能與全台唯一500年的聖誕橄欖樹拍美照抽好禮。
「GAP」提供男、女Outlet款式，搶手的兒童服飾也是齊全供應，全店涵蓋經典丹寧牛仔、美式休閒等系列服裝，歡慶開幕，即日起至12月20日，大手筆祭出全台最低折扣，任選3件正價商品享六折，還能享受專屬訂製服務，免費電繡或布章燙印。
榮獲11年米其林一星的「添好運」，鎖定後疫情時代國旅趨勢，將以全新店型登場，帶給消費者餐飲新選擇，每一道港點均以新鮮食材入菜，堅持「現點現做，即叫即蒸」，讓顧客享用到熱騰騰、口感十足的美味港點。
麗寶Outlet全館也同步進行「美食新登場好饗趣麗寶」活動，當日累積消費滿1萬元，即可免費兌換麗寶秀泰電影票1張; 滿2.5萬元，就送麗寶跨年元旦雙主場演唱會搖滾區門票2張。
為迎接即將到來的耶誕節，麗寶今年更是在水花園廣場打造獨一無二的聖誕樹，將擁有500年歷史的地中海橄欖樹，串上一顆顆溫暖黃光的綴飾。
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