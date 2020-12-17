北市明年土地現值平均調漲2.17% 五年來最高

台北市2021年公告土地現值平均調漲2.17%，調幅是五年來最高的一次，其中地王由台北101大樓八連霸，以每坪約607萬居冠；房產專家表示，這次台北市平均公告土地現值調幅僅2.17%，一般民眾明年出售不動產的土增稅增幅有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，據2021年地價調查結果顯示台北市的不動產市場呈現「量溫價穩」格局，雖然台北市有高達92.3%的地區上漲，但受疫情衝擊嚴重的觀光商圈與部分大型飯店地價則是呈現下跌狀況，

包括東區、西門與士林夜市，地價都呈現下跌。旅館業者同樣面臨衝擊，地價下跌前五名包括有文華東方酒店、美麗信、晶華酒店、美福飯店與萬豪酒店等。

此次台北市4,668個地價區段，有4,312個地價區段、占比約92.3%上漲，209個地價區段持平、比重約4.4%，僅147個地價區段下跌、比重約3.15%。

曾敬德指出，整體來說，由於台北市平均公告土地現值調幅達2.17%，雖然調幅是五年來最高一次，不過幅度仍低，對一般民眾來說明年出售不動產的土增稅增加幅度有限。

以台北市12大行政區來說，明年公告土地現值均呈現上漲，其中漲幅最大的為南港區。曾敬德指出，南港區主要受惠新東區門戶計畫與公共建設逐步推動，以致平均公告土地現值調幅達3.38%居首，漲幅最少的為文山區、調幅為1.01%。