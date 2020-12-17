統一集團BEING spa拓點鎖定星級飯店 搶高端市占

統一集團（1216）旗下的美麗事業統一佳佳持續拓展據點，BEING spa本月進駐「台北時代寓所」，並推出全方位的身體舒壓保養課程「經典超星級之旅Signature beyond star journey」。統一佳佳總經理陳姵蓉表示，未來BEING spa拓點將鎖定星級飯店，目前已和多家飯店業者接觸中，明年可望傳出佳音。

統一佳佳旗下共有三個品牌，包括統一健身俱樂部BEING sport目前有5個場館、舒壓美容的BEING spa目前有6店，還有和7-ELEVEN聯手開立的複合店BEING fit新世代健身房，目前有7間。陳姵蓉表示，三個品牌中，明年展店BEING fit的腳步會比較快，因為坪數相對較小，目前已有多家7-ELEVEN在評估中，明年肯定會繼續開出，BEING spa明年也有機會開出新據點。

陳姵蓉說，目前BEING spa門店中有兩間是Hotel spa，包括台南和逸飯店和本月進駐的「台北時代寓所」，未來會持續開出附設在飯店中的店型，主要是看好飯店住客的需求，以及高檔飯店的服務品質與BEING spa相當，以這次開出的「時代寓所」店為例，就有25%業績為非會員貢獻。

統一佳佳也看好spa會員對美容保養和保健品的需求，除了販售同集團統一藥品生產的保健品，統一佳佳在今年9月也開始推出自有品牌的美容保養品，首款產品為護手霜，明年計畫推出更多香氛、保養用品。

BEING spa鎖定spa高端市場，每年皆會推出全方位身體舒壓保養新課程，今年推出的是「經典超星級之旅」。研教團隊特別以暖身、經典以及深度為主軸，融合能量石課程、BEING spa經典課程、細膩部位加強的特色保養，由頭皮至腳底，按摩深層肌肉放鬆疲累緊張；120分鐘的保養旅程中從前奏的馨香感、淺層的暖身感、開啟的深度感、末梢的細節感、疏通的輕盈感、完整的延續感等層次體驗堆疊。

經典超星級之旅 120 分鐘課程定價為7,200元，上市推廣活動至1月31日，新客體驗享8折，會員首次體驗享75折；活動期間至館內預約本課程1次即獲贈1點，集滿4點即可兌換只送不賣限量商品馨香能量沐浴。