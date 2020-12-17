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寒假限定場 台灣虎航推出航空職人親子版體驗營

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
迎接寒假來臨，台灣虎航加碼推出期間限定的航空職人親子版體驗營。　圖／台灣虎航提供
迎接寒假來臨，台灣虎航加碼推出期間限定的航空職人親子版體驗營。　圖／台灣虎航提供

台灣虎航（6757）自今年暑假起陸續推出的「航空體驗營」、「模擬機體驗營」及「空服體驗營」，獲得市場一致好評後；迎接寒假來臨，再加碼推出期間限定的航空職人親子版體驗營，精選最受歡迎的機師及客艙組員的工作內容，並特別加贈台灣虎航機師或客艙組員手繪制服紀念T恤，強力號召航空迷的家庭大手拉小手於寒假期間一起來，體驗一日航空職人。

台灣虎航航空職人體驗營自推出以來，讓許多民眾有機會體驗各項工作內容，一圓航空夢，期間更接到許多家長或是虎迷們紛紛敲碗許願，反應希望能與小朋友共同參與這些充滿航空知識的有趣課程。有鑑於此，台灣虎航此次針對寒假期間推出的親子版體驗營，採限定一大一小的組合參加，大人需年滿20歲，小朋友年齡則限定在10至15歲之間且身高需達140公分以上。

課程方面，可選擇「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」。「模擬機體驗營親子版」內容安排台虎現役機師進行專業飛行前講解並親自帶飛，讓民眾對飛行器先有初步的認識後，再藉由實際在A320全動式模擬機上進行操作，進而對台虎機師平日的飛行工作內容有更完整的了解。

「空服體驗營親子版」內容包括美妝美髮教學及美姿美儀課程，並進行安全示範、迎賓廣播詞實際演練等，體驗成為一日台虎客艙組員。凡參加的大人及小朋友皆可獲得限量的虎罩包及台灣虎航機師/客艙組員手繪制服紀念T恤作為紀念品。

台灣虎航航空職人親子版體驗營預計舉辦五場，分別在寒假期間的2021年1月23日、1月30日、2月6日、2月21日、2月27日舉辦，「模擬機體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣8,990元、「空服體驗營親子版」一大一小每組費用為新台幣5,590元，空服體驗營親子版每組至多可再加購二位大人或二位小朋友，大人每人加購價為新台幣3,990元、小朋友每人加購價為新台幣1,990元，預計於今(17)日18時於虎禮選(reurl.cc/7oa5Mk)開賣。

自12月30日中午12時起，再加碼於KKday(www.kkday.com/zh-tw)及ibon便利生活站(bit.ly/37kow9b)開賣，各場次名額有限，報完即額滿。此外，凡報名明(2021)年1月23日首場「模擬機體驗營親子版」或「空服體驗營親子版」，還可再獲贈台灣虎航限量飛機造型氣球(每組一個)；更多相關訊息請見活動網頁(static.tigerairtw.com/www/events/2021TTWWC/index.html)。

台灣虎航 親子

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