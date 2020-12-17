新航推音樂影片 期待與旅客飛向天空

新航在聖誕節前夕推出名為《陪你旅行》音樂影片，由新航空服員及員工演唱，傳遞新航對於安全旅行、安心飛行的服務承諾，並且期待早日與旅客一起以希望和祝福期待2021年的到來，飛向世界各地。

《陪你旅行》由新加坡音樂人楊榮勤作曲、黃春義與馬銘冹作詞，並由新航空服長陳宥仲和新航空服員藝術表演團的成員一起錄製完成。音樂影片由新航員工取景拍攝及剪輯製作，結合了新加坡樟宜機場、台北桃園機場，並融入新加坡與台北的聖誕節慶造景，由於暫時無法跨國旅遊，藉此影片帶領大家欣賞兩地的美景。堅守各崗位上的新航員工仍然保有樂觀的心情及熱情的態度，在疫情中以專業服務著同樣受到疫情影響的旅客。

雖然疫情改變了航空旅行，但新航保障旅客安全與健康的承諾沒有改變。不管在機艙清潔整備、免接觸數位新科技的運用及空服員的機上服務，用最謹慎的心情及作業守護大家的安全。面對疫情帶來的種種挑戰，新航堅持提供優質的服務，就如同空服員在影片結尾以微笑迎接旅客的畫面，新航隨時做好準備，期盼再次與旅客一起踏上旅途。

甫於11月來到台灣，完成隔離檢疫後到職就任的新航台灣分公司總經理蔡建華表示：「我們希望藉由這首由新航同仁一起創作的《旅途與你》歌曲及影片，傳遞新航對於健康安全旅行的承諾，展現我們對航空業逐步復甦的堅定信心。期待在不久的將來，我們能夠迎接各地旅客重啟旅程，一起飛向未來的天空。」