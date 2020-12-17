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好地方超市進駐廣三SOGO百貨 今開幕

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「好地方超市」開幕第一天，就吸引大批排隊搶購人潮。記者宋健生/攝影
「好地方超市」開幕第一天，就吸引大批排隊搶購人潮。記者宋健生/攝影

台中廣三SOGO百貨獨家打造符合在地文化，及地方需求的日式生鮮超市「好地方超市」，今(17)日開幕營運，標榜中部第一家營業時間不受百貨限制，從早上9點30分就開始為附近居民服務，初步估計月來客數可增加5萬人，年營業額約可達1.5億元。

今年百貨零售市場受新冠肺炎疫情影響，業績普遍下滑，為搶攻年底這波耶誕節及跨年的採購商機，廣三SOGO斥資數千萬元進行B1等樓層改裝，同時引進「好地方超市」等新櫃全力衝刺業績。

廣三SOGO總經理孫士春表示，廣三SOGO商圈涵蓋科博館、植物園及市民廣場等，周遭地區半徑7公里內就約有165萬人口，好地方超市開幕後更能全方位的服務所有消費者。

好地方超市是正統日式生鮮超市，為中部百貨超市唯一設有1樓專用出入口，更設有專屬的地下停車場直達電梯，營業時間也不受百貨限制，從早上9點30分就開始為附近居民服務，總營業面積約達250坪。

超市最大特色就在品牌的經營理念「在地生活的好鄰居、新鮮採購的好地方」，因此光生鮮營業面積就約占一半營業空間，並有近70％為進口商品。

好地方超市整體分為生鮮、熟食、日配、乾貨、酒類五大類，由專業日本料理師傅指導製作，每天現做各式握壽司、炙燒壽司。

現代人吃的太油太鹹，導致每年洗腎人口劇增，為了腎臟病的病患健康著想，特別引進有機、安全、國家認證的「腎食堂低鉀蔬菜」、「台糖蔬果」、「花蓮無毒農會」、生菜女王經營的「晏廷歐亞農場」。

由南投產地直送的新鮮蔬果及食用花、生菜，五星級主廚們的指定用料，滿足現代人的輕食主義及高級用料食材的魅力；還有茶月有機豆腐，提供健康美味的豆腐、豆類製品。

此外，肉類由大成集團的「安心巧廚」來把關，與一般超市生鮮肉舖最大的不同，安心巧廚更加注重食材價值的創造，以精緻的刀工為顧客創造多樣化且具創意的產品。

水產更講究每天販售冷藏的生鮮漁獲水產，以及生魚片等鮮活美味，台灣在地水產品牌「元品水產」，首次進軍百貨超市，嚴選澎湖新鮮水產， 友善捕撈訴求永續發展，通過多項安全檢驗，並提供壽司專櫃，做出花壽司、握壽司、壽司組合等各式精緻日式壽司料理。

另一方面，B1樓也進行全面改裝，引進全台首間APOLLO五星級手工甜點店、山崎麵包、職人手作金磚鳳梨酥、來自九州博多的徹思叔叔起司蛋糕等，期間還有限定快閃櫃，包含法黑孚甜點、中部首家京越莊燕窩、全台唯一咖啡農場直營歐客佬精品咖啡等話題櫃位。

此外，日本流行鞋靴專門店「ABC MART」，擁有獨家品牌Vans、Danner、Hawkins、Nuovo、Stefanorossi、Gravis， 以具備多元品牌與豐富商品類型，涵蓋全年齡性消費者，預定12月25日進駐3樓。

台中廣三SOGO百貨獨家打造的日式生鮮超市「好地方超市」今日開幕營運。記者宋健生/攝影
台中廣三SOGO百貨獨家打造的日式生鮮超市「好地方超市」今日開幕營運。記者宋健生/攝影
好地方超市引進有機、安全、國家認證的「腎食堂低鉀蔬菜」等商品。記者宋健生/攝影
好地方超市引進有機、安全、國家認證的「腎食堂低鉀蔬菜」等商品。記者宋健生/攝影

水產 SOGO 日本

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