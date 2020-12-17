快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

中信謝宗權：留意氣候變遷 加速產業調整趨勢

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
中國信託商業銀行客群營運總處財富管理產品處副總經理謝宗權。記者林伯東/攝影
中國信託商業銀行客群營運總處財富管理產品處副總經理謝宗權。記者林伯東/攝影

中國信託商業銀行客群營運總處財富管理產品處副總經理謝宗權今(17)日下午在一場論壇上表示，明年的投資趨勢，可留意氣候變遷促使產業加速調整的相關影響。

經濟日報主辦的翻轉2021經濟投資展望論壇今天舉行，謝宗權受邀演講，講題為「無限2021」。

分析明年趨勢時，他第一個談到的主題就是氣候變遷。謝宗權說，碳排放部分，明顯看出全世界已經在加速調整，大約120個國家開始做這件事情。

日本宣布15年後油車要停止銷售，代表電車跟油電車的市場持續成長，全球汽車結構開始在改變，包含TOYOTA自己都說了，這是百年來的大變革，必須大幅因應。

整體來看，電動車銷售量的複合成長率相對油車是高的，全部的車廠都在因應氣候變遷。

他說世界各國都在做一件事：碳排放的下降。「特斯拉今年沒賺什麼錢，賺的錢還靠碳交易，賣碳權給人家」。

VOLVO汽車跟福特汽車，如果沒跟特斯拉等購買碳權，今年應該沒法達成業績目標，沒有碳排放的配額不能生產汽車，買碳權得付幾億美金，是不小數字。

這也顯示，碳權交易市場，全球在應變低碳排放、應變全球氣候變遷這件事情越來越重要。

他說，投資市場嗅到此事，今年潔淨能源、跟氣候變遷有關的企業，股價相對表現特別好，傳統企業的表現則是稍微弱一點，兩者差異關鍵在於，企業有沒在做氣候變遷的應變。

「有個東西也因為這樣子開始慢慢動了」，謝宗權說，風力發電銅的含量很高，同樣地，生產電動車，也需要很多的銅，加上低利率環境推波助瀾，「銅在商品市場有沒開始在浮動，有。」

氣候變遷 碳排放

延伸閱讀

納入標普500指數股價再飆一波？他想all in 特斯拉 網分析

特斯拉拚增產 關鍵零組件廠受惠大

特斯拉拚增產 供應鏈動起來

超越蘋果成台灣散戶最愛美股！納入標普500後 「特斯拉」的4大挑戰

相關新聞

中創港豐公司控凱羿-KY詐騙 「做賊喊捉賊」

凱羿-KY（2939）宣稱被詐騙10億油品的交易對象，中創港豐公司今（17）日舉行記者會進行反擊，中創港豐公司董事劉騏睿...

富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

據住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達每坪200萬以上的一線豪宅區塊共10處，分布六個行政區，大安區3處最多，信義區...

華航矽膠隨行杯 奪經濟部Buying Power雙料大獎

中華航空獲頒經濟部「109年度Buying Power社會創新產品及服務」特別獎及採購首獎之殊榮，由華航空品營銷處副總經...

最狂自主更新案「中山金澤」 歷時15年地主一坪換兩坪

今年台北市都更案爆出巨量，根據住展雜誌統計高達約1,436億元，創下歷年來同期新高紀錄，顯示都更持續增溫中，而位於捷運中...

北市地價連三漲 南港漲最凶、地王仍是台北101

台北市110年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17%，連續3年上漲。地王仍由台北101大樓以每坪約...

不動產投資市場逆疫情榮景 朱幸兒：明年激情不再

CBRE 世邦魏理仕發布2020年不動產投資市場調查，今年截至12月14日交易金額達3,951億元，其中商用不動產1,2...

國光七年抗戰 不向巨人低頭

11月30日，國光生技公告：「本公司與Crucell及其母公司嬌生（J&J）之訴訟和解，依和解契約條件，本公司自該(和解...

政經私房話／蕭長瑞 拚2周學會倉頡

蕭長瑞曾任兆豐票券董事長、台灣金控暨台灣銀行總經理、金管會主秘、銀行局副局長，金融資歷非常完整。他在四十多歲時，花兩周學...

機械業 明年產值看增10%

台灣機械公會理事長柯拔希昨（16）日表示，新冠肺炎疫苗開始施打後，疫情將很快獲得紓解，「憋了很久的買氣可望在明年出現報復...

給華航員工的一封信 董座：貨運團隊寫傳奇

華航昨（16）日迎來第61個生日，董事長謝世謙給員工一封感謝信提到，疫情擴散後，華航人堅守崗位，完成擺渡人的天職，鼓勵員...

正官庄高麗蔘 銷售亮眼

近年來台灣民眾自我健康保護意識高漲，2018年台灣保健營養食品產值已達新台幣830億元，今年保健品市場成長更受矚目；由世...

當張忠謀鄰居 苗豐強買大直豪宅

聯華神通集團董事長苗豐強與台積電創辦人張忠謀兩人好交情，連買房子都要當鄰居；根據實價登錄網最新揭露，北市大直豪宅「西華富...

熱門新聞

富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值

聯電通過286億元資本預算 擴充南科廠12吋產能

陸最大晶片廠爆內訌…蔣尚義回中芯 梁孟松憤辭CEO

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

梁孟松辭呈曝…中芯7奈米技術開發完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。