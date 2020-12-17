中信謝宗權：留意氣候變遷 加速產業調整趨勢

中國信託商業銀行客群營運總處財富管理產品處副總經理謝宗權今(17)日下午在一場論壇上表示，明年的投資趨勢，可留意氣候變遷促使產業加速調整的相關影響。

經濟日報主辦的翻轉2021經濟投資展望論壇今天舉行，謝宗權受邀演講，講題為「無限2021」。

分析明年趨勢時，他第一個談到的主題就是氣候變遷。謝宗權說，碳排放部分，明顯看出全世界已經在加速調整，大約120個國家開始做這件事情。

日本宣布15年後油車要停止銷售，代表電車跟油電車的市場持續成長，全球汽車結構開始在改變，包含TOYOTA自己都說了，這是百年來的大變革，必須大幅因應。

整體來看，電動車銷售量的複合成長率相對油車是高的，全部的車廠都在因應氣候變遷。

他說世界各國都在做一件事：碳排放的下降。「特斯拉今年沒賺什麼錢，賺的錢還靠碳交易，賣碳權給人家」。

VOLVO汽車跟福特汽車，如果沒跟特斯拉等購買碳權，今年應該沒法達成業績目標，沒有碳排放的配額不能生產汽車，買碳權得付幾億美金，是不小數字。

這也顯示，碳權交易市場，全球在應變低碳排放、應變全球氣候變遷這件事情越來越重要。

他說，投資市場嗅到此事，今年潔淨能源、跟氣候變遷有關的企業，股價相對表現特別好，傳統企業的表現則是稍微弱一點，兩者差異關鍵在於，企業有沒在做氣候變遷的應變。

「有個東西也因為這樣子開始慢慢動了」，謝宗權說，風力發電銅的含量很高，同樣地，生產電動車，也需要很多的銅，加上低利率環境推波助瀾，「銅在商品市場有沒開始在浮動，有。」