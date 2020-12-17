快訊

陳時中盼俄舞團住福華飯店隔離 北市府反對：應赴集中檢疫所

又一國家元首中鏢 法國總統馬克宏確診新冠肺炎

遠傳friDay影音收視排行出爐 台劇國際橋牌社奪冠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

遠傳（4904）friDay影音2020年度排行榜出爐，今年因疫情影響，帶動整體OTT產業的成長，遠傳friDay影音總收視人口成長超過3成，大螢使用率也大幅提升，總觀看時數年成長96%，總觀看人數成長75%，年度收視統計顯示，收視成長最高為綜藝類、動漫次之，全平台不分類總收視則由台灣首部政治劇《國際橋牌社》奪冠。

根據friDay影音2020年度收視統計顯示，收視成長最高為綜藝類、動漫次之，全平台不分類總收視則由台灣首部政治劇《國際橋牌社》奪冠，韓影和韓綜《寄生上流》、《Running Man》、《浪漫醫生金師傅2》分別佔二、三、四名，第五名則為日本動漫《鬼滅之刃》。

遠傳friDay音樂2020年度排行也一併出爐，外界最為關注的2020華語年度金榜，黃鴻升（小鬼）有多首相關作品上榜；另外，由盧廣仲和陳昊森分別詮釋的〈刻在我心底的名字〉，歌曲獲得第57屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」肯定，也讓歌曲點播次數增加。

此外，今年度熱搜歌手以周杰倫、鄧紫棋、五月天、蔡依林和玖壹壹等受到用戶喜愛，而在今年都有推出最新專輯的楊丞琳和田馥甄同樣表現優異。2020年度熱搜歌曲則以抖音相關作品較受到用戶青睞，包括邱振哲 Pika〈太陽〉、阿冗〈與我無關〉等，影劇作品則以電視劇《想見你》片尾曲和金馬電影《刻在你心底的名字》最為熱門。

遠傳

延伸閱讀

邂逅金鐘新人李沐 「刻在」陳昊森驚爆當爸

突然痛失摯友黃鴻升 楊丞琳：沒有遺憾、只有不捨

黃鴻升遺作「我不是空笑夢」登發燒影片 彩蛋滿是淚點

小鬼黃鴻升37歲冥誕　李易提前慶生喊話好友「來夢裡找我，好嗎？」

相關新聞

中創港豐公司控凱羿-KY詐騙 「做賊喊捉賊」

凱羿-KY（2939）宣稱被詐騙10億油品的交易對象，中創港豐公司今（17）日舉行記者會進行反擊，中創港豐公司董事劉騏睿...

富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

據住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達每坪200萬以上的一線豪宅區塊共10處，分布六個行政區，大安區3處最多，信義區...

華航矽膠隨行杯 奪經濟部Buying Power雙料大獎

中華航空獲頒經濟部「109年度Buying Power社會創新產品及服務」特別獎及採購首獎之殊榮，由華航空品營銷處副總經...

最狂自主更新案「中山金澤」 歷時15年地主一坪換兩坪

今年台北市都更案爆出巨量，根據住展雜誌統計高達約1,436億元，創下歷年來同期新高紀錄，顯示都更持續增溫中，而位於捷運中...

北市地價連三漲 南港漲最凶、地王仍是台北101

台北市110年公告土地現值業經地價評議委員會評定完成，平均調幅為2.17%，連續3年上漲。地王仍由台北101大樓以每坪約...

不動產投資市場逆疫情榮景 朱幸兒：明年激情不再

CBRE 世邦魏理仕發布2020年不動產投資市場調查，今年截至12月14日交易金額達3,951億元，其中商用不動產1,2...

國光七年抗戰 不向巨人低頭

11月30日，國光生技公告：「本公司與Crucell及其母公司嬌生（J&J）之訴訟和解，依和解契約條件，本公司自該(和解...

政經私房話／蕭長瑞 拚2周學會倉頡

蕭長瑞曾任兆豐票券董事長、台灣金控暨台灣銀行總經理、金管會主秘、銀行局副局長，金融資歷非常完整。他在四十多歲時，花兩周學...

機械業 明年產值看增10%

台灣機械公會理事長柯拔希昨（16）日表示，新冠肺炎疫苗開始施打後，疫情將很快獲得紓解，「憋了很久的買氣可望在明年出現報復...

給華航員工的一封信 董座：貨運團隊寫傳奇

華航昨（16）日迎來第61個生日，董事長謝世謙給員工一封感謝信提到，疫情擴散後，華航人堅守崗位，完成擺渡人的天職，鼓勵員...

正官庄高麗蔘 銷售亮眼

近年來台灣民眾自我健康保護意識高漲，2018年台灣保健營養食品產值已達新台幣830億元，今年保健品市場成長更受矚目；由世...

當張忠謀鄰居 苗豐強買大直豪宅

聯華神通集團董事長苗豐強與台積電創辦人張忠謀兩人好交情，連買房子都要當鄰居；根據實價登錄網最新揭露，北市大直豪宅「西華富...

熱門新聞

富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

台灣重返美國匯率操縱觀察名單 美：新台幣應升值

聯電通過286億元資本預算 擴充南科廠12吋產能

陸最大晶片廠爆內訌…蔣尚義回中芯 梁孟松憤辭CEO

金管會打炒房出手了！ 黃天牧：最近開始實地金檢

梁孟松辭呈曝…中芯7奈米技術開發完成

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。