遠傳friDay影音收視排行出爐 台劇國際橋牌社奪冠

遠傳（4904）friDay影音2020年度排行榜出爐，今年因疫情影響，帶動整體OTT產業的成長，遠傳friDay影音總收視人口成長超過3成，大螢使用率也大幅提升，總觀看時數年成長96%，總觀看人數成長75%，年度收視統計顯示，收視成長最高為綜藝類、動漫次之，全平台不分類總收視則由台灣首部政治劇《國際橋牌社》奪冠。

根據friDay影音2020年度收視統計顯示，收視成長最高為綜藝類、動漫次之，全平台不分類總收視則由台灣首部政治劇《國際橋牌社》奪冠，韓影和韓綜《寄生上流》、《Running Man》、《浪漫醫生金師傅2》分別佔二、三、四名，第五名則為日本動漫《鬼滅之刃》。

遠傳friDay音樂2020年度排行也一併出爐，外界最為關注的2020華語年度金榜，黃鴻升（小鬼）有多首相關作品上榜；另外，由盧廣仲和陳昊森分別詮釋的〈刻在我心底的名字〉，歌曲獲得第57屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」肯定，也讓歌曲點播次數增加。

此外，今年度熱搜歌手以周杰倫、鄧紫棋、五月天、蔡依林和玖壹壹等受到用戶喜愛，而在今年都有推出最新專輯的楊丞琳和田馥甄同樣表現優異。2020年度熱搜歌曲則以抖音相關作品較受到用戶青睞，包括邱振哲 Pika〈太陽〉、阿冗〈與我無關〉等，影劇作品則以電視劇《想見你》片尾曲和金馬電影《刻在你心底的名字》最為熱門。