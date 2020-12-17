國際鋼價走揚 中鴻三大鋼品連七個月調漲盤價

中鴻 （2014）今（17）日開出明年1月內銷盤價，在國際鋼價走揚下，三大鋼品連續第七個月全面調漲；其中，熱軋和冷軋鋼品漲價每公噸1,200元，鍍鋅鋼品漲價每公噸2,500元。外銷部分，則依產品及地區不同，第一季分別調漲每公噸120至130美元，將有助營運進一步增溫。

中鴻指出，近期全球製造業加速復甦，鋼鐵原物料供給大幅緊縮，導致海外鋼價急遽攀升；中國大陸汽車及家電業產銷續旺，加上鋼材庫存連續9周下降，引領其國內鋼價強勢上攻，指標鋼廠亦大幅調升新牌價，顯示全球鋼市供不應求現象持續延燒；而近期台灣國內出口暢旺，房市與車市交易熱絡，也帶動營建、汽機車及家電等用鋼產業需求加溫，下游補庫需求強勁。

隨著新冠疫苗陸續問世，加上美歐日將再啟經濟刺激計劃，預計2021年全球景氣及鋼鐵需求復甦動能將顯著提升。由於目前國際行情持續衝高，加上鐵礦砂價格飆升至7年高點，且短期國內料源依舊偏緊，為反應原料成本及貼近國際市況，故此次外銷盤價先行大幅提價，但考量國內下游競爭力，並彰顯與客戶共存共榮之理念，針對明年1月內銷盤價採適度調漲，同時也預示後續國內鋼價仍具相當程度的補漲空間。