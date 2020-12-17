福特六和發表彈性車身產線 縮短產品開發時間
福特六和今（17）日發表全台第一條彈性車身產線，可容納至多4款車型於同一產線生產，將產品開發時間縮短近一半，於此智慧產線正式迎來福特六和即將導入台灣市場的一輛全新車款The All-New Ford Focus Activeo。
福特六和今天表示，持續積極爭取新科技及新產品的導入，透過產線智慧化升級，讓福特六和具備與全球福特標準一致的製造品質，誕生於此條產線的FordFocus與FordKuga雙雙創下優異佳績，分別於11月創下比去年同期提升近2成與4.5倍的銷售成長；長期布局台灣車市，今年累計前三季銷量年對年成長近35%。
福特六和為滿足台灣消費者多樣化的需求，以及掌握智慧浪潮下工業型態轉變的契機，是製造升級與汽車產業對應市場的重點課題，福特六和汽車智慧製造豎供應鏈品質推升計畫中，透過「智慧機器人重建生產線」「虚實整合提升整線智動化」「大數據分析提升產品品質」以及「擴大供應商智機整合應用,提高產業附加價值」四大策略。
此外， 還搭配三大運用科技面向，包括「IoT數位聯網」、「Al決策與預測」及「大數據蒐集分析」，實際運用於智慧製造生產流程，並建構全台第一條單性車身產線，打造可以快速、彈性反應市場需求的生產製程。
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