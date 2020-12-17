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台灣大車隊公布跨年乘車大數據 全台叫車率大增42%

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
跨年夜全台叫車量大增。　圖／台灣大車隊提供
跨年夜全台叫車量大增。　圖／台灣大車隊提供

跨年最後倒數時刻即將來臨，全台跨年晚會蓄勢待發，期待迎接2021新年新希望。台灣大車隊運用10幾年來累積的巨量載客數據，持續開拓更多與乘客互動場景與頻率，提供全台市占第一規模的專業服務，創造業界最有感的快速叫車體驗，特於歲末之際發布台灣大車隊2020年第四季乘車大數據黃皮書，公布「2020年跨年狂歡搭車行為洞察報告」，揭露六都民眾一年一度歡樂跨年活動以外的熱門行程榜單。

為協助全台跨年活動後民眾順利散場，台灣大車隊的專業優質司機們也總動員，乘車大數據顯示去年跨年夜晚上8時至隔日凌晨3時的全台叫車總量，較平常同時段大增42%，可見除了搭乘捷運、公車或接駁專車，許多人偏好選擇時間機動性高的計程車，同時台灣大車隊業界第一的服務規模量，也為外出狂歡民眾提供快速叫車的選擇。

進一步觀察六都民眾狂歡倒數後跨入2020年的搭車行為，凌晨０時至２時從北到南最受歡迎的上車熱點，不意外均由各大跨年晚會週邊候車位置拔得頭籌，包含：台北101及北市府前廣場、台北內湖美麗華、新北板橋歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、台中后里麗寶樂園、台中老虎城、台南美術館二館、高雄夢時代購物中心及高雄義大世界等，享受演唱會重量級卡司表演與絢爛煙火秀的活動，無疑成為大部分民眾的跨年行程冠軍熱點。其他躍上前五名榜單的跨年熱點，依序排名有各類飲酒場所、熱炒店、KTV與飯店商旅。

俗話說計畫總趕不上變化，全台瘋跨年的夜晚裡，當然也有一群人因為加班或其他要事纏身，2019年最後時刻還在前往狂歡聚會現場的車上，只能與親朋好友們電話或視訊連線倒數，此類乘客數量在六都城市中又以雙北比例最高，其後排名依序為台中、高雄、桃園以及台南；另外值得一提的是，去年最後一天至2020年元旦當天，新北市「好孕專車」的叫車總量竟高達100件，新北市孕媽咪們選擇台灣大車隊安心安全地護送她們到醫院診所，可見在緊張又值得慶祝的重要時刻有助催生可愛的元旦寶寶。

另外，乘車大數據中也可發現不少放棄跨年倒數，把握國道暢通機會，連夜搭計程車返鄉過元旦假日的民眾，從叫車總量來看以北北桃地區之間往返最多，但也有些家鄉距離較遠的民眾，直接選擇搭乘計程車來趟深夜長途公路之旅，爭取更多與家人相處的珍貴時光，第一名搭乘距離為從雲林搭至桃園的160.3公里，乘坐車資高達4,200元，第二名及第三名則分別為台中搭至嘉義的86.9公里、以及嘉義搭至台南的51.9公里，乘坐車資亦分別達到2,925元及1,505元。

台灣大車隊感同身受跨年夜用APP叫車有多不容易，因此今年再度於全台2021熱門跨年晚會四周規劃散場路線與候車位置，當天車資一律採用跳錶不會浮動計價，民眾可善用【55688 APP】的「預估車資」功能，輸入上下車地點後還能事先知道價格範圍，不用擔心被坐地起價而傷荷包，再加上車內【TOLiFE車載媒體】螢幕提供「免費安心乘車簡訊」服務，就算是路邊攔車也能隨時向親友報平安，最後24小時全年無休的真人客服中心更將全力待命，全心確保大家跨年夜的返家安全。

跨年晚會 計程車

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