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高鐵高速傳愛助學計畫 元旦溫馨啟動

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
台灣高鐵公司董事長江耀宗(左)與唐氏症基金會董事長林正俠共同啟動2021「高速傳愛 助學計畫」。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵公司董事長江耀宗(左)與唐氏症基金會董事長林正俠共同啟動2021「高速傳愛 助學計畫」。圖／台灣高鐵公司提供

台灣高鐵公司（2633）「高速傳愛 助學計畫」堂堂邁入第12年，預計於2021年元旦再次溫馨啟動。為了幫助身心障礙以及遲緩兒弭平學習起點的落差，台灣高鐵公司董事長江耀宗與「唐氏症基金會」董事長林正俠，今（17）日在高鐵南港站共同主持2021「高速傳愛 助學計畫」記者會，並偕同公益大使楊千霈一同邀請高鐵旅客及社會大眾，幫助遲緩兒的早期療育需求，更透過高鐵列車與車站所募集的愛心，把溫暖與關懷傳遞到台灣的每一個角落。

江耀宗表示，非常高興再度與「中華民國唐氏症基金會」攜手合作，一同延續對早期療育的關懷。「永續關懷」是台灣高鐵公司致力發展企業4T策略主軸中的一個重要方向，而教育正是關懷下一代最好的方式。一直以來，我們持續推動「高速傳愛 助學計畫」，希望透過教育資源的提供，讓需要幫助的孩子們，都能獲得相同的機會，不斷進步、實踐夢想。

林正俠指出，有感於都會中仍有許多弱勢族群，透過再度與台灣高鐵合作，將進一步把服務範圍從偏鄉擴大至都會區，並跳脫過往機構式服務的侷限，結合在地資源如圖書館、公園等透過融合等多元活動，不僅協助遲緩兒，更能發掘有遲緩徵兆的兒童，以家庭為中心，讓不僅是父母，手足也能一同幫助遲緩兒把握黃金治療期。

2021台灣高鐵「高速傳愛 助學計畫」預計自1月1日（五）至3月2日（二）止開放旅客及社會大眾捐款，高鐵公司呼籲大家一起發揮愛心，利用高鐵列車座位網袋內的捐款信封、車站捐款箱踴躍捐款，也可透過手機掃描捐款信封上的QR Code完成線上捐款（衛部救字第1091361620號）。旅客每月定期捐款500元（滿12個月）或單筆捐款6,000元，還可獲得「高鐵與印花樂聯名小背心袋」一個，高鐵公司期盼各界的善款匯集，讓溫暖隨著高鐵列車無限傳遞。

台灣高鐵公司自2010年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，累計募得善款逾新台幣1.39億元，幫助超過2.5萬名需要幫助的學童安心學習、快樂成長。您的每一分捐款，都將帶給需要早期療癒關懷的遲緩兒最即時的幫助，台灣高鐵希望匯集旅客的愛心，一起成就更加美好、溫暖的台灣。

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