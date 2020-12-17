富邦媒節慶美食商機噴發 買氣估增8成

冬至、聖誕兩大佳節接續來臨，電商美食商機再升溫。富邦媒（8454） 旗下momo購物網打造「年終打牙祭」活動，為年終美食買氣添助力。momo購物網表示，今年冬至湯圓強打新滋味，精選「新奇口味」、「搶眼色系」兩大類湯圓，推出如草莓煉乳流沙湯圓、黑糖奶茶湯圓等商品。而聖誕美食環繞著「聖誕限定造型」，網羅聖誕襪款巧克力、立體薑餅人薄荷糖等。隨著聖誕鈴聲響起，預估相關買氣成長達八成。

近年來消費者對於節慶美食的定義大洗牌，除了講究美味，嶄新體驗更能觸動消費者下單。momo冬至湯圓帶來別於經典芝麻、花生的新奇口味讓消費者嚐鮮，像是擁有粉色外皮的「義美草莓煉乳湯圓」，結合了煉乳甜度與果肉微酸且能吃到細細果肉，或是可一口嚐到微苦抹茶味、微甜糯米香、Q彈湯圓皮三種味覺層次的「桂冠抹茶湯圓」，以及奶茶控必吃的「義美黑糖奶茶湯圓」等。而湯圓外觀上也大玩創意，如以紅地瓜、芋頭、紫米製成的湯圓，與原食材呈現相同的顏色與滋味吸睛又健康。

此外，momo也發現隨著消費習慣轉移，以往食品名店的排隊商品在網購市場拚出一條路，買氣較去年同期成長約1.5倍，像是「南門市場南園食品」經典的花生、芝麻、鮮肉湯圓，以及「紅豆食府」鴻運四喜湯圓等皆為人氣商品。冬至將在下周到來，近日湯圓買氣將迎來高峰。

年終最受期待的聖誕節也將登場。momo購物網表示，「巧克力」為聖誕美食首選，今年12月至今買氣年增已達4成，其中因現代人對於節日儀式感的重視，更帶動聖誕造型、派對款式的巧克力人氣飆漲，像是聖誕襪款Gupido牛奶巧克力棒、澳洲進口派對美食maltesers麥芽脆心巧克力、聖誕樹必備吊球造型的Hamlet金幣巧克力、派對微醺不可少的Mieszko櫻桃醉心巧克力禮盒等。

換上聖誕包裝的餅乾糖果同樣吸睛。momo購物網表示「易口舒」推出聖誕節限定款，外盒與薄荷錠上驚見可愛又討喜的薑餅人身影，而法式手工「歐詩太糖」千層蝴蝶酥外盒也印上聖誕樹樣式，還有印有立體聖誕老人可愛雪人圖樣的「Muy Rico鮮奶糖」限定禮盒等，各式節慶感十足的美食都成人氣首選。