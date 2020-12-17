中創港豐公司控凱羿-KY詐騙 「做賊喊捉賊」

凱羿-KY（2939）宣稱被詐騙10億油品的交易對象，中創港豐公司今（17）日舉行記者會進行反擊，中創港豐公司董事劉騏睿表示，目前這筆油品合約還在進行，是凱羿KY一路變更合約到不履行合約，到今日改口說被詐騙來掩飾其不履行合約義務的說詞而已。

凱羿-KY提出10億詐騙集團說的1個月後，香港油商的交易對手今日重砲反擊，還稱後續還會繼續召開記者會，意謂後續還會曝光更多交易過程。劉騏睿指自己代表香港及廣西中創公司，特地回台揭發凱羿公司及前後兩任董事長的不實舉證。他質疑凱羿付給香港中創42萬歐元，是由謀燦控股公司匯入，並非凱羿公司，且謀燦控股公司匯款至香港中創，轉匯至俄羅斯油商進行交易準備，而非訂金，水單足可證明，若此匯款帳號非油商所有，中創公司願賠償10倍金額。

劉騏睿今提出42萬歐元匯款水單，以及油商受到資金證明和油品最終出貨的油槽確認地的證明。並說，目前油品交易還在進行中，根本未中斷。

劉騏睿還質疑，凱羿為何不對交易對手（中創）提出告訴，而是對無辜的介紹人劉氏夫婦大張旗鼓去提告，根本就是做賊心虛。凱羿專做國際貿易30年，不可能不知是不是詐騙行為，只有一個真相就是做賊喊捉賊。