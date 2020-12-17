富人想法變了！ 北市新豪宅聚落竄起 三處走下神壇

據住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達每坪200萬以上的一線豪宅區塊共10處，分布六個行政區，大安區3處最多，信義區與松山區各有2處，中山、中正與士林區各有一處。

住展雜誌研發長何世昌表示，近年北市豪宅市場明顯顛覆過去慣性，有錢人對豪宅地段迷思逐漸降低，建商品牌與建築規劃更能獲得青睞，元利、華固與潤泰三家建商順勢在一線豪宅市場搶占半邊天。

住展雜誌統計，近十年以來，台北市成交價達每坪200萬元以上的豪宅區塊，分別是大安大安森林公園第一排，仁愛路與和平東路一帶、信義計畫區、忠孝東路、市民大道、敦化北路沿線（含慶城街）、大直重劃區」、博愛路沿線、以及天母地區。

統計資料顯示，大安區仍是頂級富豪認同度最高的行政區，因此一線豪宅區塊最多、最密集。大安森林公園第一排豪宅案「ONE PARK TAIPEI元利信義聯勤」32樓戶在2018年創造299萬元單價，成為全國豪宅之王。

松山區則是近十年的最大黑馬，「華固名鑄」、「潤泰敦峰」最高成交單價來到225萬元，雖然價位稍遜於信義計畫區，但因敦化北路線上整合開發中的都更案眾多，未來豪宅推案量足以跟信義計畫區分庭抗禮，爭坐老二位置。

何世昌指出，另一個疾速竄起的豪宅區塊是大直重劃區，躍升至一線豪宅區的關鍵是飯店豪宅案「西華富邦」。西華富邦最高成交價衝到每坪292萬元後，在重劃區內掀起比價效應，代官山、輕井澤、帝景水花園等社區陸續晉級到200萬俱樂部名單內。

何世昌分析，近十年台北市一線豪宅區有三個重大變化：

第一、建商定錨造市成功並創造出新豪宅區例子變多。按房地產發展規律來說，豪宅區塊的形成往往經過長年的發展才能獲得市場共識。不過，近年來這個規律卻頻頻被打破。

例如和平東路「和平大苑」、忠孝東路「聯合大於」、市民大道「潤泰敦峰」、博愛路「松濤苑」與天母地區「華固天鑄」，這5處原本都不是一線豪宅區的成員，而是靠單一豪宅案價格成功定錨所撐起來。

第二、富豪口味變了，路段迷思已降低。上述5處豪宅區靠單一建案價格定錨成為一線豪宅區，顯示有錢人買豪宅的口味正在轉變，他們不再迷信傳統一線路段；建商品牌口碑與特殊、細膩的規劃設計，反而更能讓有錢人心甘情願買單。

反觀早年豪宅區如陽明山、中山北路、安和路等三區塊，已經漸漸走下神壇，跟一線豪宅區說掰掰。天母雖然仍在一線豪宅區，但因天母房市已成為封閉型市場，創價能力減弱；下一個十年，若缺乏更有力的建商推豪宅案，天母可能會脫離一線豪宅區。