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中華郵政攜手HELLO KITTY 推「郵蒂幸福」聯名商品

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
「HELLO KITTY 優郵提袋」特別推出單圖及滿版兩款。　圖／中華郵政公司提供
「HELLO KITTY 優郵提袋」特別推出單圖及滿版兩款。　圖／中華郵政公司提供

中華郵政公司首次與國際知名三麗鷗經典明星HELLO KITTY合作，於今（17）日推出九款「郵蒂幸福」聯名系列商品，由化身超萌小郵差的HELLO KITTY為大家送上滿滿的幸福和溫暖，並於同日上午10時，在台北北門郵局1樓挑高大廳舉辦「HELLO KITTY郵蒂幸福集郵商品發表會」。

發表會由中華郵政公司董事長吳宏謀主持，交通部郵電司司長王廷俊、台灣三麗鷗股份有限公司總經理李明勳及中華集郵團體聯合會陳友安名譽理事長等貴賓共同為儀式揭幕，可愛的HELLO KITTY也驚喜現身，介紹新商品。隨後與會貴賓手寫HELLO KITTY傳情卡片，並邀請小小郵差上臺，一起將希望與幸福投遞至郵筒，象徵郵蒂幸福。

中華郵政公司表示，「郵蒂幸福」系列商品，包含保溫瓶兩款、燜燒罐一款、帆布提袋兩款、造型卡片、造型貼、留言貼各一款，及全套限量商品888組，商品創新且富生活趣味，數量有限，歡迎於發售當日上午8時30分起至各地郵局、郵政博物館購買或中華郵政集郵電子商城（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

商品詳情如下：

一、「HELLO KITTY幸福保溫瓶」(每款售價新台幣420元)：有彈蓋、旋蓋兩款，以超萌HELLO KITTY郵差，搭配Q版郵筒、郵車、信封等小物點綴瓶身，設計俏皮可愛，就讓HELLO KITTY陪你遊山玩水，郵遞幸福印記。

二、「HELLO KITTY暖心燜燒罐」(每個售價新台幣600元)：以頭戴郵差帽的可愛HELLO KITTY為設計元素，另附不鏽鋼湯匙與亮眼紅色專屬提袋等貼心巧思，便利與時尚隨身攜帶。

三、「HELLO KITTY 優郵提袋」(每款售價新台幣125元)：提供單圖及滿版2款選擇，色彩繽紛的HELLO KITTY與中華郵政Q版圖案，可愛亮眼「袋」著走。

四、「HELLO KITTY 傳情卡片」(每組售價新台幣100元)：集結經典元素，推出4款為1組的造型卡片，透過HELLO KITTY小郵差傳遞心情小語。

五、「HELLO KITTY 悠郵造型貼」(每個售價新台幣100元)：含12款主題圖案共100枚，將片片小幸福，呈現在身邊小物。

六、「HELLO KITTY 寄情留言貼」(每個售價新台幣100元)：以航空信封為發想，採易於書寫的模造紙印製，便利且貼心的撕線設計，讓HELLO KITTY伴隨工作、上學等時光。

七、「HELLO KITTY全套限量商品」(每組售價新台幣2,410元)：含上述所有商品及「HELLO KITTY幸福保溫瓶(限量款)」各一款，另加贈「郵蒂幸福提袋」一只，限量888組，僅於發售當日上午9時，在商品發表會現場及集郵電子商城同步開賣，每人限購兩套。

另發售首日上午9時至下午2時於發表會現場設有臨時郵局，提供銷蓋HELLO KITTY臨時郵局戳服務及銷售集郵票商品，又台北北門郵局、台中民權路郵局及高雄新興郵局亦自發售日起提供HELLO KITTY專屬拍照背板，歡迎喜愛HELLO KITTY的朋友前往拍照打卡。

「HELLO KITTY暖心燜燒罐」以頭戴郵差帽的可愛HELLO KITTY為設計元素。　圖／中華郵政公司提供
「HELLO KITTY暖心燜燒罐」以頭戴郵差帽的可愛HELLO KITTY為設計元素。　圖／中華郵政公司提供

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