高端疫苗決議出售資產予台寶生醫 並擬參與現增
高端疫苗（6547）今（16）日公告，董事會決議出售用以細胞治療的細胞製備中心（Cell processing Center）所有相關資產予台寶生醫公司，並擬參與台寶生醫現金增資案。
高端說明，董事會決議出售用以細胞治療相關資產予台寶生醫公司，處分價格為新台幣1.5億元。並擬明年度以新台幣7,500萬元為上限，參與台寶生醫的現金增資，並授權總經理協商相關投資細節，再提報下次董事會討論。
高端於2018年12月17日董事會決議通過新設細胞製備中心，以爭取國內新興細胞治療業務。但目前公司人力及各項資源均集中於新冠肺炎疫苗研發、生產及其他疫苗專案開發，故擬出售非疫苗領域之資產，以集中公司資源並提升股東權益最大化。
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