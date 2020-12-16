高端疫苗決議出售資產予台寶生醫 並擬參與現增

2020年來到最後一個月，今年在新冠肺炎（COVID-19）的影響下，所有產業都面臨危機，特別是航空、旅遊業，幾乎是疫情中的「重災區」，但是台灣的漢翔航空工業，卻在疫情中不裁員、不減薪，用開拓新源的方式應對疫情，放眼在疫情過後反彈「起飛」的契機，用創新對抗疫情的不景氣。

2020-12-16 16:17