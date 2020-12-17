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國光七年抗戰 不向巨人低頭

經濟日報 / 記者謝柏宏／台北報導

11月30日，國光生技公告：「本公司與Crucell及其母公司嬌生（J&J）之訴訟和解，依和解契約條件，本公司自該(和解)案所收取之金額約為11.5億元，對公司109年財務影響約為EPS 2.67元。」短短50字公告，是國光七年來與國際大廠談判、折衝與連番鬥智，所得到的正義。國光與嬌生的這場國際商業仲裁戰役，訴訟戰場遍布台北、阿姆斯特丹、巴黎、仁川等多個城市。

國光與荷蘭商Crucell合作始於2006下半年，Crucell希望由國光斥資30-40億元興建新流感疫苗廠，雙方在2007年3月簽署合作協議。

兩公司共簽下三份合約：一份是長達17年的生產供貨合約；一份是國光支付4億元，自Crucell取得技術授權；一份是Crucell以收到的技轉金，入股國光取得20%股權。

不料，嬌生在2011年收購Crucell。隔年，Crucell委託國光生產供應原液的流感疫苗在歐洲十幾個國家獲得藥證，雙方合作也進入商業量產階段，然而，國光發現，Crucell的原液實際採購量竟遠少於預估量。到了2013年11月，國光接到Crucell通知，決定退出流感疫苗市場，不再向國光採購原液。

從2013年底開始，國光與Crucell反覆交涉，但是都未能獲得善意回應，至2015年初，Crucell正式通知，不再進行任何協商談判。

面對Crucell與嬌生的強勢態度，國光並沒有就此罷休，在詹啟賢堅持下，國光2015年於新加坡國際商會仲裁庭提起國際商業仲裁，仲裁庭在2017年4月做出判斷，Crucell確實構成中止合約事實，這違反了雙方所簽「17年不得中止」的合約。不過，仲裁庭認為，因為國光疫苗廠仍在運作，只判了甚低的損害賠償。

國光認為仲裁結果無法彌補Crucell片面終止合約而蒙受的損失。此時，詹啟賢想起國光與Crucell的合約共三份，第一份合約已由國際仲裁庭認定「構成中止合約事實」，國光決議對另外「技術授權合約」與「認股合約」，透過中華民國仲裁協會與台北地方法院重啟戰場。

國光提起新一波的仲裁及訴訟請求，讓嬌生與Crucell見識到本土疫苗廠為了維護權益鍥而不捨的決心，雙方又持續兩年交手，直到2019年底終於達成和解，國光在今年11月30日收到和解金，雙方爭訟畫下句點。

回首國光與Crucell長年交手，詹啟賢感慨，與Crucell的合作雖不是在他任內啟動，卻是在他任內讓紛爭順利落幕，「我對國光股東們終於有個圓滿的交待」。

相對於國內生技產業過去與國際大廠發生爭議時，往往處於被動與劣勢，國光堅持下終獲正面結果，彌足珍貴。透過這次經驗國光不僅對國際商業談判更深入，更深刻的三項收穫是：

一、面對國際大廠合約爭議，化被動為主動、據理力爭，討回公司權益；二、面對國際合作，必須在平等互惠基礎上，建立公司品牌，永續經營；三、面對國際市場，更了解商業談判及相關法規，有信心走出自己的路。

國光生 流感疫苗 嬌生

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