國產署今標售都更宅 標脫率僅12%創今年最慘

國產署今（16）日標售都更宅分回戶，結果七個社區共釋出25筆標的，但最終只標脫三戶，不僅標脫率低到僅剩12%，寫下今年最低。短線投資客縮手後，溢價率更僅有1.7%，顯示央行打炒房、逼退短線投資客措施，已發揮作用。

國產署今日辦理都更宅分回戶標售，共有「耕曦」、「正隆天第」、「全坤威峰」、「昇陽文薈」、「漢皇丰川」「翔譽雙子星」及「友座臻美」等七個社區共25筆標的釋出，為政府打炒房政策之後，首筆公開標售案，但結果只吸引三封標單投標，最終標脫三戶。

其中淡水「漢皇丰川」投標人一毛未加、直接以底價標下，「全坤威峰」、「正隆天地」標脫物件也都貼近底價，總標脫率低到僅有12%，總標售金額為1.08億元。

優美地產企研室主任林哲緯分析，國產署前兩次都更宅標售，標脫率都介於25~38%間，最低一次在3月24日標脫率僅13.9%，但此次標脫率卻更低、只有12%，寫下今年新低，且買家出價趨向保守、三戶雖是行情價標脫但溢價率超低，標脫物件價格均與底價相差無幾，推測應是央行打炒房後，不僅一般民眾持觀望態度，短線投資客更是直接縮手，在炒房風退去後才會讓此次國產署都更宅標售結果相當冷淡。