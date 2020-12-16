「遠東Café」開幕 徐旭東看好民眾「關不住」的商機

香格里拉台北遠東國際大飯店「遠東Café」盛大開幕，遠東集團董事長徐旭東認為，「受到疫情影響，大家都出不去，自己也什麼地方都不能去，全球民眾都快要關不住，還好有疫苗問世，推估半年後全世界商務、旅遊客人會開始回流，希望住房率能回到疫情前的水準」。在疫情當下，飯店業都經營的很辛苦，遠東國際大飯店還是決定斥資台幣8千萬元來改造「遠東Café」造提供更好的餐點，更攜手名店鼎泰豐跨品牌合作。

徐旭東深具信心表示，「越是在挑戰的時候，越要提升產品與競爭力，台灣防疫有成全球有目共賭，在台灣能安心旅遊、盡情享用美食實在很幸福也很感恩，觀察到國內觀光旅遊與餐飲消費力不容小覷，相信全新改裝後的遠東Café，嶄新獨特的用餐體驗，將帶動餐飲消費市場，成為自助餐的新地標。」

徐旭東也分享，因為疫情衝擊，飯店業也必須改變新思考模式，台北遠東國際大飯店未來還是會以商務客人為主，但考量到國內觀光需求，國旅大爆發，現在的父母對小孩子都疼愛，好像寒、暑假不帶孩子出去走走就會怪怪的，疫情期間，許多人還是會選擇在全台到處出遊，像住個很不錯的飯店，好好吃一頓飯，也讓飯店、餐飲出現新的商機。

飯店也要做一些適合的調整，「遠東Café」開幕，全新升級自助餐就是因應國人對吃愈來愈講究來進行調整，讓饕客吃飽、吃巧還要吃到寶，攜手名店鼎泰豐跨品牌合作。徐旭東詼諧分享「遠東Café」改裝心得，「改裝過程提供很多的想法跟建議，自己也沉浸其中，所以如果改裝的不夠好，要怪我，有不滿意先找總經理」。