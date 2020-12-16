新店智慧寶高園區明年3月招商 多家廠商探詢供不應求

新北市積極打造科技城市，近期規劃的「新店智慧寶高園區」一期將在明年6月完工，預計明年初開始招商，可提供77個單元，但現在就已有130家廠商前來探詢，供不應求，市府將讓AI智慧製造、雲端運算等產業優先進駐。另外，新店寶高二期園區、瑞芳第二產業園區也正規劃中，將協助廠商解決用地不足問題。

經發局今日公布達成108年、109年共2500億招商投資目標，成功招商案件為107件，包括林口智慧製造及影視重鎮、淡水沙崙招商、三重迪卡農案等，落實金額達2501億，創造6萬9485個工作機會。經發局同時還宣布，明年6月新店智慧寶高園區將正式落成，預計3月開放招商。

新北市盼能將寶高園區一期打造成先進的智慧園區，所以一開始就把招商條件訂在「AI智慧製造」、「雲端運算及資通訊」、「綠色能源」、「生技醫療」等相關類型，預計在明年3月開始招商。

不過消息才剛傳出，就有許多廠商前探詢問，大家都對進駐智慧寶高園區一期展現出高度興趣，截至目前為止，已經有130家業者表示出進駐意願，且還持續增加中。

經發局指出，智慧寶高園區僅規畫有77個單元，不大可能讓所有申請的業者都進駐至園區，所以明年招商時，還是會以智慧製造、雲端等類型的企業為第一順位，若有多餘的空間才會開放其它類型的企業進駐。

經發局指出，新店智慧寶高園區預計明年中完工，總經費高達41億元，未來預計可創造110億元產值，可以提供當地約9600個就業機會。

另外，新北市為協助廠商解決用地不足問題，近期已在瑞芳規畫第二產業園區還有新店寶高二期產業園區，預計能增加12.8公頃產業用地。另外，市府在三峽與民間的「成福科技園區」合作，規劃13.2公頃的新北示範基地，供傳統產業進駐設立廠房，解決產業用地需求問題，促進地方經濟發展。