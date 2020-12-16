民間觀光業自救亮契機 「安心遊2.0」創3000萬訂房營收

由中台灣觀光產業聯盟與民間旅宿業者發起「安心遊2.0」住宿進擊券，提供旅客每晚每房500元優惠，今(16)日發表第一階段成果，聯盟理事長黃正聰表示，11月開放使用以來，已有超過50萬民眾上網(http://save500.tw)瀏覽合作旅宿。

同時，累計超過8,000筆訂房，創造3,000萬元的訂房營收，估計連同周邊衍生的觀光經濟效益，產值已超過6,000萬元，成果豐碩。

交通部長林佳龍日前推廣「春節疏運孝親專案」時也提到，看到民間發起安心旅遊2.0版，希望能夠保溫續波。

有鑑與此，黃正聰為了替合作民宿業者持續開發客源，特別與中小企業輔導專家社團法人中華職訓教育創新發展學會(AVEC)合作，結合店家優惠活動，推動安心遊2.0進擊券，進而帶動振興台灣觀光。

在疫情期間，協助多家飯店業者解決銷售問題的AVEC理事長薛煒立表示，AVEC將持續協助中台灣觀光產業聯盟共同推廣安心遊2.0進擊券合作店家，朝聯盟目標全台1萬個合作據點，創造15億元觀光產值邁進。

另外，近期在輔導旅行社及飯店業者時，看到許多大量人力重工及不懂得使用數位工具等問題，也已著手研擬與中台灣觀光產業發展聯盟攜手建置旅行社及觀光產業從業E化人才ICAP認證，未來透過更符合市場需求的專業人才培訓，提升業者競爭力。

28樹巷福芳號老闆林郁斌表示，很感謝AVEC的輔導，及有機會響應這一次配合中台灣觀光產業聯盟的安心遊2.0進擊券，透過分享旅遊優惠，讓他們現在的生意大幅提升。

林郁斌說，過去他只能透過外送軟件帶來經濟，但是相對付出成本也高，配合這次活動後，透過消費滿額送進擊券，讓消費者更有意願多消費一定金額，提高店家的營業收入。

深紅鍋物業者很高興這次與AVEC合作，對於店鋪的來客量有明顯提升，相互合作也省下部分行銷費用，共創雙贏。

MarMar披薩剛開店沒多久，也表示很高興與聯盟合作安心遊2.0活動，更感謝AVEC的輔導，減輕許多廣告行銷的負擔，來客數也漸漸穩定。

小馬租車業者黃博嵩表示，很感謝聯盟這次推出安心遊2.0活動，藉由推廣住宿劵活動，能讓消費者租車出遊時，選擇優質的飯店民宿業者，進而帶動消費，增加消費者滿意度。