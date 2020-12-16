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圖爾思攜手PacBio與ONT 打造全台最大三代定序中心

經濟日報 / 記者陳書璿／台北即時報導

圖爾思微生物體研究中心攜手PacBio與ONT打造全台最大三代定序中心，Sequel IIe、PromethION強勢登場，搶攻精準健康產業商機。圖爾思總經理劉君豪指出，在三代應用上，當價格到了甜蜜點，終端應用需求就會被引爆。

劉君豪表示，在對抗新冠肺炎的大流行，全球科學家皆分別採用PacBio與ONT的定序產品做相關研究工作，在協助各國政府防疫上做出卓越貢獻，這對後續開發和優化有效的診斷方法，以及疫苗、治療藥物研發都至關重要。

圖爾思指出，PacBio與ONT是全球三代基因定序技術的領導廠商，圖爾思一次引進PacBio最新的Sequel IIe與ONT旗下的PromethION，雙平台強勢登場，打造全台最大的三代定序中心，將提供業界跨平台、全方位的專業定序解決方案。雙合作透過技術與硬體上的升級、擴充，大舉提升定序服務能量與國際接軌外，也代表台灣在生物科技與生技醫藥的研發實力及市場能量受到國際關注與肯定。

圖爾思董事長楊志偉表示，17年前SARS疫情爆發後，研究人員耗時近5個月才找到疑似病原；今年初造成全球大流行的新冠肺炎病毒，僅1個月便確認病原，隨即展開相關治療藥物與疫苗的開發。而17年間讓檢測時間大幅縮短的背後關鍵功臣，就是仰賴基因定序技術的與時俱進，得以破解基因密碼。

在三代應用上，劉君豪再次強調：「當價格到了甜蜜點，終端應用需求就會被引爆。」以ONT為例，設計初衷即希望將人類基因體定序成本降低到1,000美元以下。

二代定序雖然是目前使用最廣泛、最成熟的定序技術，但它面臨讀長較短、無法解決高雜合基因體、高度重複序列、高GC含量區域，以及大結構變異等缺陷。尤其是現今臨床仍有超過200個基因群尚無法用二代解碼，如部分罕病基因，通常都是在很重要區段的某些地方產生突變，因此新世代定序技術的發展有其演進的必要性與時代使命。

肺炎 疫苗 疫情

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