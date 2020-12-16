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寒假營隊商機熱 關西六福莊小小動保員體驗營開賣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
關西六福莊推出「小小動保員體驗營」親子住房專案。 圖／關西六福莊提供
關西六福莊推出「小小動保員體驗營」親子住房專案。 圖／關西六福莊提供

近年來兼具體驗式學習特點及文化、生態主題的行程，逐漸成為市場主流。關西六福莊看準這波商機，於寒假再度推出高人氣狂銷熱賣的「小小動保員體驗營」，安排專業動保員帶隊解說，從基礎開始認識動物習性，讓家長跟孩子能夠一起學習並親近動物。

關西六福莊今年推出兩天一夜的「2021小小動保員體驗營」，3人入住剛果藍天房，專案價15,900元+10%，除了和可愛的動物們當鄰居外，還可以學習動物照養知識，近距離觀察、餵食狐猴狐獴。

關西六福莊表示，本次營隊涵蓋四大主題活動，「動物知識大考驗」帶領學員了解國際瀕危物種、建立動物保育觀念；「親子廚神」讓父母與學員一起為狐猴、狐獴準備點心，藉此學習營養調配相關知識；「非洲下午茶」活動則能夠讓學員近距離接觸狐猴、狐獴，觀察動物習性之餘還可以親自餵食；「犀望之旅」將帶著學員搭乘關西六福莊獨有「蘇丹犀望巴士」前進白犀牛生活場域，近距離觀察草原坦克、聆聽專業生態教育解說之外，還能夠化身一日保育員體驗幫犀牛刷背。

關西六福莊表示，即日起至2021年1月22日開放報名，將分別於2021年1月24日、1月31日及2月7日開設活動，可選擇於活動前一晚或活動當天入住，於2020年12月31日前下訂，還能再享早鳥優惠免費升等肯亞藍天房，錯過不再加開。

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