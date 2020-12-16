萊爾富「開運福袋」、「發財卡」開賣 可抽雙台汽車

2021年農曆新年即將在2月登場，萊爾富也推出年度節慶重頭戲「開運福袋」與「發財卡」搶攻春節商機。萊爾富表示，今年推出的「開運福袋」（限量21萬包）和「發財卡」（限量34萬張）維持同享超值大獎的驚喜，購買任一款「開運福袋」或「發財卡」皆為168元，並有機會成為雙台汽車的頭獎得主。

萊爾富今年推出的「開運福袋」已邁入第4年、「發財卡」第2年，今年的獎項主軸圍繞在時下質感精品、時尚3C、家電與實用商品為主，並祭出高達逾百萬個獎項，讓民眾新春搶購福袋討吉利，還能博好運。

萊爾富表示，今年推出的「開運福袋」和「發財卡」均內含1張刮刮卡且享有三重中獎機會，第一重「即刮即中」包含頭獎至十二獎、現金獎、商品折扣特價、商品免費兌換和異業優惠等超值大獎；今年即刮即中的頭獎推出2020年度「汽車可靠度調查」排行榜冠軍廠牌Mazda 2汽車乙台（價值75萬元）。

而為了延續買氣，萊爾富也不惜下重本，標榜活動結束前，均享抽名車博大獎的機會，推出第二重「序號抽獎」祭出價值179萬的BMW 218i M Sport名車乙台，讓不管是買「開運福袋」或「發財卡」的消費者，都有機會成為百萬名車的幸運兒。

此外，萊爾富並祭出較去年高出1倍的「序號抽獎」獎額，讓今年購買「發財卡」的消費者，還可加碼抽現金10萬元（3名）；第三重「會員遊戲獎」，萊爾富也推出高達7成的中獎率，提供總價值近百萬元的Hi點線上刮，讓民眾除了享有「開運福袋」和「發財卡」內的獎項驚喜，最高還可獲得Hi-Life會員點數888,888點（價值約4,444元）。

根據萊爾富內部資料顯示，去年限量發行33萬包福袋，不僅全數完售，其中又以國道服務區、遊憩區和廠房區的門市最熱銷，顯見民眾對於購買「開運福袋」不僅能滿足出遊或工作時的零嘴享受，還能一博好運氣，讓春節前後搶購超商福袋討吉利，已成為一項全民運動。