玩美移動聯名夠麻吉 推出聖誕貼圖
訊連（5203）轉投資公司「玩美移動」今（16）日宣布，旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App與台灣最大吃喝玩樂平台「夠麻吉GOMAJI」合作推出「潮拍吃–邊拍邊吃，遊遍世界」活動。
玩美移動表示，雖然受疫情影響，今年聖誕跨年無法出國旅遊，但與夠麻吉特別合作推出城市相框與聖誕動態貼圖，讓消費者在用味蕾暢遊世界時，美食潮拍打卡、邊拍邊吃；使用者在拍下美食照後，利用玩美相機專屬聯名3款城市相框或聖誕貼圖，上傳社群與親朋好友分享聖誕、跨年大餐，並參加玩美移動社群活動，可贏得限量夠麻吉不限新舊客95折優惠券。
「很開心這次玩美移動與夠麻吉GOMAJI聯名合作，一起陪伴大家度過2020年末，迎接2021。」玩美移動總經理張華禎表示：「此次合作瞄準歲末年終，三五親戚好友在聖誕跨年聚餐打卡分享，將玩美相機強大的拍照與照片邊輯功能結合。聚會之餘好吃好拍，用味蕾暢遊世界，分享歡樂。」
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