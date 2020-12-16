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航太業疫情「重災區」 漢翔工業逆勢佈局未來

聯合新聞網 / 文章提供／遠見
空軍高教機原型機「勇鷹」。記者洪哲政／攝影
空軍高教機原型機「勇鷹」。記者洪哲政／攝影

2020年來到最後一個月，今年在新冠肺炎（COVID-19）的影響下，所有產業都面臨危機，特別是航空、旅遊業，幾乎是疫情中的「重災區」，但是台灣的漢翔航空工業，卻在疫情中不裁員、不減薪，用開拓新源的方式應對疫情，放眼在疫情過後反彈「起飛」的契機，用創新對抗疫情的不景氣。

2020年第18屆遠見高峰會，第二場專題論壇由《遠見雜誌》社長楊瑪利擔任主持人，其中一位與談人是漢翔航空工業董事長胡開宏，空軍出身的胡開宏用積極樂觀的態度，迎向產業的新未來。

開源、節流、深蹲 胡開宏率漢翔突圍

胡開宏曾任國防部空軍副參謀總長、國防部總督察長，長期在空軍、國防部服務的他，對於航空科技有著深刻的瞭解，目前也擔任臺灣區航太工業同業公會理事長，一直努力於航空業科技及多元化發展的突破。胡開宏自2019年3月上任，不到一年的時間，就遭遇到新冠疫情的史無前例的考驗，他以「開源、節流、深蹲」三大主軸，帶領漢翔「抗疫」，透過控管風險和盤整人力，改善公司體質，掌握轉型機會。

漢翔工業為了因應市場開放與競爭，多年來除拓展飛機製造本業之外，並致力於多角化經營，將航太科技的技術延伸至交通運輸、後勤管理、資訊、醫療、電子、綠能工程、教育訓練等領域，已經不只是單純的航太業者。

成立「戰情室」 漢翔調度「新大腦」

隨著新科技及疫情的變化，胡開宏表示：「第一步是建置智慧營運系統，即時掌握各項業務變化、機台運作情形、人力調配現況、成本及費用走勢等經營資訊，為漢翔打造『戰情室』，以利即時因應與管控。」這個戰情室，可以說是漢翔未來與世界接軌的「大腦」。

另外，由於胡開宏身兼國內航太公會理事長，為了顧及產業需要，設置「商情蒐集中心」，透過在公會分設國際合作、智慧製造、工業合作、人力資源、國機國造等五個功能的專業委員會及商情蒐集組，並定期將情資分享給航太公會會員，用團隊的力量幫助產業共度難關。

漢翔工業在疫情中與其他航太企業一樣，都是「受災戶」，但是漢翔穩住腳步，立即啟動風險因應措施，採取開源、節流、深蹲對策，整合主管及員工所有建言，分別就營收、獲利面向研擬因應方案並推動執行，也積極申辦政府各項紓困方案，以舒緩現金流壓力，並未將壓力轉嫁到員工身上，不裁員、不減薪的措施，也讓員工齊心陪著公司共度難關。

配合「國機國造」 幫助台灣產業

由於漢翔並配合「國機國造政策」，一直維動在地化目標，像是新式高教機生產，並打造F-16戰機維修基地，都是未來持續幫助台灣及企業創收的來源。

像是新式高教機「勇鷹」，是漢翔起飛重要關鍵，從技術的提升開始，包括外型設計、結構設置、組裝、飛控軟體等核心技術皆為自行研發，且大量使用複合材料，自製率達55%。而且新式高教機自研自製創造出國內航太產業2000餘個工作機會，透過經驗傳承，培養新一代逾1000工程師，奠定未來30年航空產業發展基石。

漢翔也不忘帶動航太業產業升級，將各項技術能量陸續移轉民間，帶動國內廠商投入航空產業，計與152家次業者完成簽約，包括零件及工具外包、採購件及發動機零件等類別，並優先採用國內生產的原物料、工具及工具機。

漢翔航空工業支持國防部「國機國造」，帶動航太產業升級。(來源：漢翔公司提供)圖／漢翔航空工業支持國防部「國機國造」，帶動航太產業升級。(來源：漢翔公司提供)

胡開宏：發動機年產值就達百億元

胡開宏說：「未來可望延續國機國造政策，在新式高教機之外，後續將擴展至初教機、發動機等其他領域，提升國內技術能量。以發動機為例，去年一年便創造100億台幣的產值，深具發展潛力。還結合產業與中科院等高階科研單位，組成新一代航空國家隊，支持國軍需求，帶動國內廠商進入國際高階航空的藍海市場。」

漢翔工業過去以軍機業務厚植關鍵技術，隨著資源釋商、技轉民間，帶動台灣業者轉型升級，進軍國際民用航空高階供應鏈。在2020邁向尾聲，許多疫苗研製成功的時刻，漢翔未來持續以滿足國防需求、創造經濟效益為雙贏目標，推動產業穩定經營、永續發展。

（作者／沈超群 本文出自2020.12.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

疫情 國防部 高教 空軍

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