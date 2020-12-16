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大東紡織：Q4量價明顯回升 力拚終結連9虧

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

大東紡織（1441）今年歷經中壢廠停產等疫情衝擊，總經理陳建州今（16）日表示，第4季紗線市場的情況確實有明顯回升，包括量和價都有上來，大東將力拚「轉盈」為目標，希望終結連九虧。

大東今天舉行線上法說會，陳建州表示，中壢廠停產後，目前大東的紡織事業集中在越南，以越南廠的營運分析來看，第2、3季確實面臨滿大的挑戰，不過第4季已有明顯的回升，包括出貨量和產品單價都提高。

截至今年第3季，大東已經連續9季虧損。大東今年前三季營收11.38億元，年增3.7%；稅後淨損2.2億元，換算每股淨損2.19元。惟大東今年第3季營運已有明顯改善，單季虧損縮小到2,642萬元，每股淨損0.26元；毛利率也「翻正」達到6.68%。

陳建州說，公司第4季目標希望能努力轉到「盈」的狀況。展望明年，目前訂單能見度還不算是最高，因為大家對於疫情還是有一些疑慮，加上大東有一些新產能明年下半年才會上線，預期公司明年下半年的成長會比較明顯。

大東主要生產紗線和布，目前紗線的稼動率已經達到100%，明年預計再擴充10%-15%的產能；布的產線稼動率雖然只有七成，但因為公司對後續接單有信心，加上某些布種產能其實是不足，明年布的部分也會擴增15%-20%的產能。

另外大東透過轉投資鼎創科，跨足全新的熱塑碳纖複合材，原本今年第一條線就要建好，但因為疫情關係有受到一些影響，目前暫訂第一條線明年上半年大量生產，下半年架設第二條線。

陳建州分析，大東新投入的熱塑碳纖複合材，具有容易大量生產、耐創性佳等優勢，且比起第一代的熱固型產品，第二代熱塑型產品可回收，更加環保，為大勢所趨，目前市場競爭者還不算太多。目前大東鎖定的應用範圍包括運動器材、行李箱和3C產品等，明年可以開始為公司帶進一些營運貢獻。

至於大東6月宣布中壢廠停產，陳建州說明，主要是公司希望集中產能和產品，降低平均成本，以提升競爭力。而中壢廠停產後所留下的閒置廠房，目前團隊已研究了幾個方向，包括將廠房出租，或是結合公司的複合材料新事業，不過暫時還沒有結論。

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