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「高年級實習生」詹宏志、周品均搭檔 新事業獲利

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

電商界大老、網路家庭（8044）董事長詹宏志找新世代電商女王周品均合作經營美妝聯盟事業「唯品風尚集團」，半年後出現好消息，擺脫結構性虧損，達成全集團獲利。

2019年7月，詹宏志找潤泰集團、華威創投協助，整併了86小鋪、UNT、BeautyMaker、BeautyEasy等4大品牌，組成台灣美妝聯盟，詹宏志擔任新公司董事長。詹宏志認為，4大品牌雖然擁有超過100萬名不重複使用者，過去也因善用網路，享有網路廣告紅利，但當廣告紅利逐漸淡化，尤其社群媒體廣告紅利急速萎縮，造成變動成本增加、固定成本卻無法下降，因而一一陷入經營困境。

今年4月，詹宏志主動找上當年網購女裝第一品牌東京著衣創辦人周品均，將她與創辦的服飾電商品牌Wstyle一起延攬、加入新集團，營運項目擴及女性新時尚，更名為現在的「唯品風尚集團」。

周品均表示，能夠成功扭轉局勢的關鍵有三點，首先是服飾、美妝同步發威。服飾（Wstyle）一直以來就有不錯獲利，近半年來持續擴大營收與獲利。原有的美妝4個品牌則在上任半年以來逐步縮小虧損，直至今年11月份已出現獲利，扭轉了過去長期虧損的狀態，成功轉虧為盈。

今年截至目前為止，服飾品牌Wstyle營收、獲利皆創新高；帶動全集團獲利表現較去年成長了65%，下半年（7-11月）獲利較去年同期成長超過5,000萬。

其次則是帶入創業精神的作戰速度。這半年來內部進行組織調整、部門整併，收回原先委外第三方物流的美妝出貨，與原有的服飾出貨部門合併，自建集團物流中心，整合倉儲物流，搬進全新辦公室，建立全新的企業文化並提升團隊效率。

最後則是整體策略的定調，營運不再只著重於產品銷售，而是擁有更多的人性與溫度，透過持續不斷與女性的溝通，最終成為其精神上的信仰與追隨。

周品均說，自己和詹宏志的合作宛如勞勃狄尼洛與安海瑟薇合演的「高年級實習生」電影，雙方是跨世代的交流。詹宏志在電商界頗具資歷與威望，但從不倚賣老、指手畫腳，而是充份授權，永遠在後面提供支持。

周品均說：「詹先生從不指揮我，而是源源不斷給我心靈的力量，就像電影裡勞勃狄尼洛的角色，是很溫暖的，讓我完全能做我自己。」

她說，改變一定是痛苦的，在獲利的光鮮數字背後，過去半年多的日子裡，經歷了兩個大型團隊的整併、自建物流中心並打造新的集團辦公室，每件事其實都是場硬仗。周品均說，下階段的任務就是確保戰果，維持集團穩健向上。

詹宏志 電商

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