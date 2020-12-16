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迎旺季+創新合作模式 紅馬-KY故鄉納稅業務增溫
紅馬-KY（2928）近期與日本第二大信用卡公司Saison Card合作，在Saison Card官方網站上推廣故鄉納稅業務，讓會員可同時使用信用卡及點數支付故鄉納稅捐款，以換取回禮商品。公司表示，與入口網站推廣故鄉納稅的創新合作模式有助於故鄉納稅業務成長。
紅馬-KY表示，自10月份Saison Card加入「Furusato 360」平台以來，已創造1.2億日幣的故鄉納稅捐款實績。公司表示，預估12月份進入故鄉納稅年底截止及年終送禮旺季，各大入口網站紛紛推出各項年終優惠促銷活動，將可望帶動故鄉納稅業務再創佳績。
第4季進入故鄉納稅旺季，加上「Furusato 360」跨平台效益顯現，紅馬-KY10-11月故鄉納稅業務的月增率均超過20％。公司表示，故鄉納稅「Furusato 360」平台與各大入口網站的聯盟行銷是公司今年營運發展的一大重心，目前該平台已與超過16個中大型入口網站，及230個以上的地方自治體合作共同推廣故鄉納稅業務，今年1-11月故鄉納稅回禮商品的網站刊登數量已較去年大幅成長45％。
在伴手禮業務方面，紅馬-KY表示，將搶攻伴手禮電商業務及發展企業年節禮品市場；在新事業體發展方面，受惠疫情帶動宅經濟發燒，產地直送電商平台「OWL」的個人及家用會員數明顯增長；電競賽事場館「REDEE WORLD」亦轉型為線上電競比賽的直播專用場地，瞄準家庭娛樂商機。
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