2021年找工作、換跑道 醫療、防疫、AI、5G最熱門

關於2021年的徵才動能，104人力銀行今（16）日表示，觀察全國六都以及新竹縣市，結果發現，中南部的徵才成長動能強於各區，5年強彈16%~25%，相對不受疫情的影響。且企業普遍看好2021年景氣，尤其醫療、防疫、以及AI、5G，最熱門。

104人力銀行整合招募服務處資深副總經理鍾文雄分析，總體經濟數據復甦態勢明顯，工作數可望持續上揚，企業搶才、人才轉職已提前開打。

根據104調查顯示，2021企業最看好題材皆和疫情相關，為防疫醫療、後疫情復甦概念及電商宅經濟。鍾文雄表示，醫療產業相關職類如公共衛生、生物研發皆在疫情後成為熱門職缺，除人才缺口變大之外也反映在薪資成長，104人資學院《2020~2021台灣地區薪資福利調查報告》便揭示醫療服務業今年的變動獎金大幅成長77.8%。

此外，疫情趨緩，根據104人力銀行資料庫顯示，12月工作數已回升至70萬大關，創今年新高，繼11月（68萬個）之後，連續第二個超越去年同期，且7到12月，平均每月的工作數來到65.5萬個，雖僅較去年同期成長0.7%，仍創下五年同期新高。

104人力銀行也進一步觀察全國六都以及新竹縣市各區工作數，發現近4成仍集中於雙北（台北市占25%、新北市占14%），其次是台中市占15%、桃園市占11%、新竹縣市及高雄市各占8%、台南市占8%。

至於各區的成長動能以台中市、桃園市、以及台南市最強，一年及五年的成長幅度皆高於全國及其他各區平均。

鍾文雄指出，以南部科學園區為例，包含高雄楠梓、高雄路竹、台南善化、台南新市、台南安定，2020年7~12月平均工作數為4,815個，較去年同期成長12%，產業以電子資訊相關業、一般製造業、建築營造及不動產相關業、住宿/餐飲服務業、批發及零售業等為主。與去年同期相比，南科徵才產業成長幅度最大的是住宿餐飲服務業（50%）、建築營造及不動產業（35%）。

鍾文雄進一步分析，南科自2018年台積電18廠動土後持續擴張，牽引產業鏈中、下游產業進駐南科，帶動建築營造及不動產業的人力需求成長；待廠房興建、設備購買完善後，對於相關人才如軟體/工程類人員、工程研發類以及製程規劃等半導體業相關人才需求將持續擴大。

同時，該份調查還顯示，40%的企業認為，2021年經濟表現可望優於2020年，而評估景氣好壞的原因，最看好前三項是：各國防疫措施更加成熟，有助趨緩經濟衝擊、全球景氣持續復甦、美國總統大選結束，不確定因素消失。最看壞前三項則是：全球疫情仍嚴峻，經濟持續受衝擊、全球景氣復甦不如預期、兩岸關係對立或僵固。