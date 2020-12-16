聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北五大產業策略 侯友宜：明年從「安心投資」出發

經濟日報 / 記者鍾泓良／即時報導
新北首座智慧園區「新店寶高智慧園區」第1期將在明年6月啟用。新北市經發局提供
新北首座智慧園區「新店寶高智慧園區」第1期將在明年6月啟用。新北市經發局提供

2020年將至，面對後疫情產業發展，新北市府經發局提出「產業空間佈局」、「鏈結國際」、「庶民經濟」、「創新創業」、「綠色永續城市」5大產業策略，將把新北市打造為2021年台灣最耀眼的城市。新北市長侯友宜也提到，明年全運會在新北市登場，將是運動商機爆發好時機，將帶頭北北基桃廠商共同參與。

侯友宜表示，今年雖然遭受疫情襲擾，不過在新北市府努力下，以五大產業策略的經濟振興措施，成功和緩疫情對新北市的衝擊。侯友宜也說，2019至2020年共2,500億元投資陸續落實，明年將從「安心投資」出發，在新案上全力推動新店寶高智慧園區招商進駐，已落實的舊案則提供訪視關懷、企業輔導等實質營運資源。

新北市經發局長何怡明表示，今年因應資通訊產業、觀光服務業及物流產業招商有成，新北招商成績不受疫情影響而逆勢成長，創造就業人數超過4萬2,000人，較去年成長1.5倍。在產業空間佈局發展方面，頗受企業好評的「新北市工業區立體化方案」，以「落實企業社會責任」、「提升居住環境品質」為核心，提出「工業區立體化方案2.0」，將新北市打造成為宜居城市。

經發局表示，產業空間佈局方面，新北首座智慧園區「新店寶高智慧園區」第1期將在明年6月啟用，新店寶高智慧園區第2期及瑞芳第二產業園區也將持續推動，可有效提升產業空間供給。

而鏈結國際上，今年國際採洽活動因應疫後經濟，除了以數位健康為主軸，首次採全視訊方式進行外，也在9月底舉辦在台外商實體採購商洽會，兩場活動總計15國(地區)參與，促成413場次洽談，創造逾18億元合作商機。

針對庶民經濟的發展上，新北市府為協助銷售通路轉型，率先整合出「新外商」政策，協助新北店家透過foodpanda、樂購蝦皮外送平台與7-11、全家、萊爾富、家樂福及全聯等知名通路上架新北好物。

此外，創新創業也是明年重點，為鼓勵青年創新創業，今年透過青年創業群眾募資輔導計畫，協助22組產品成功募資近6,000萬元。另外，新北市為了培養電競人才，將以新北電競基地2.0進行軟硬體的提升，也舉辦疫後首場「2020亞洲電子競技公開賽」，計有400萬人次觀賞及迴響，後續將配合明年全運會，納入電競示範項目持續推動電競活動。

最後在綠色永續城市，今年新北首創「公有建物導入公民電廠」機制，結合產官學民四方力量，於淡水區鄧公國小及蘆洲區鷺江國小2處公民電廠示範基地，為綠色永續城市跨出一大步。

疫情 電競 創業

延伸閱讀

居家檢疫者猝死 侯友宜籲天氣變化大民眾多關懷長者

新北首創防災青年守護團 注入新生防護能量

新北公托增6家 侯友宜：要讓年輕人敢生

侯友宜張麗善一起吃火鍋 推廣生鮮國產豬肉

相關新聞

2021年找工作、換跑道 醫療、防疫、AI、5G最熱門

關於2021年的徵才動能，104人力銀行今（16）日表示，觀察全國六都以及新竹縣市，結果發現，中南部的徵才成長動能強於各...

小七瞄準單身經濟、小家庭 推個人化杯裝冷凍食品

瞄準5,000億元單身及小家庭商機，統一超（2912）旗下7-ELEVEn自有品牌「御料小館」推出全新結構「個人化杯裝冷...

迎旺季+創新合作模式 紅馬-KY故鄉納稅業務增溫

紅馬-KY（2928）近期與日本第二大信用卡公司Saison Card合作，在Saison Card官方網站上推廣故鄉納...

5企業商品上架跨境電商平台 高市府動起來助企業行銷

高雄市政府協助公司行號到網購平台上架商品增加銷路，市府經發局表示，目前已輔導媒合5家「地方產業創新研發推動計畫（SBIR...

新北五大產業策略 侯友宜：明年從「安心投資」出發

2020年將至，面對後疫情產業發展，新北市府經發局提出「產業空間佈局」、「鏈結國際」、「庶民經濟」、「創新創業」、「綠色...

泰福-KY子公司授權藥品在加拿大銷售 有望增加長期獲利

泰福-KY（6541）代子公司Tanvex BioPharma USA, Inc.公告與加拿大商 Mint Pharma...

航空雙雄 迎新冠疫苗運送大單

全球新冠疫苗啟動運送，航空雙雄華航、長榮航訂單來了。華航昨（15）日證實，已陸續接獲多家疫苗業者洽詢載運計畫，目前正在積...

本土新冠疫苗二期臨床 倒數計時

本土新冠疫苗廠臨床二期啟動倒數計時，高端疫苗昨（15）日公告，已向衛福部食品藥物管理署（TFDA）提出新冠肺炎疫苗二期人...

艙位搶搶搶 運價飆飆飆

全球新冠疫苗的空運需求開始釋出，國際航空運輸協會（IATA）統計，「光是提供全球78億人口每人一劑疫苗，就會填滿8,00...

工紙掀漲風 榮成大贏家

旺季效應，加上大陸「禁廢令」，廢紙進口到今年底即將歸零，造成大陸紙廠成本墊高，大陸紙業龍頭玖龍最近帶動喊漲，本周宣布調漲...

工紙價格走揚…只是開端

大陸紙業龍頭玖龍帶頭喊漲，推升大陸工紙價格近期頻頻走揚。國內紙業人士表示，這可能只是開端，隨著大陸廢紙進口到今年底即將歸...

台泥做循環經濟 砸20億買地

台泥昨（15）日公告，斥資約20億元向經濟部工業局購買和平工業區的土地，將用來擴建原料倉庫，強化「循環經濟」布局。

熱門新聞

「蔣來梁走」 中芯CEO梁孟松辭呈全文曝光

蔣尚義回鍋中芯引爆內鬨 CEO梁孟松提辭呈

「C字藏台灣圖」貨機新塗裝挨批 華航9字回應

金害！這五家保險公司拒保身障者共罰300萬元

金控敵意併購入門票 這家金控沒了

美元今年以來跌幅達12% 劉憶如：弱勢美元還沒到盡頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。