新北五大產業策略 侯友宜：明年從「安心投資」出發

2020年將至，面對後疫情產業發展，新北市府經發局提出「產業空間佈局」、「鏈結國際」、「庶民經濟」、「創新創業」、「綠色永續城市」5大產業策略，將把新北市打造為2021年台灣最耀眼的城市。新北市長侯友宜也提到，明年全運會在新北市登場，將是運動商機爆發好時機，將帶頭北北基桃廠商共同參與。

侯友宜表示，今年雖然遭受疫情襲擾，不過在新北市府努力下，以五大產業策略的經濟振興措施，成功和緩疫情對新北市的衝擊。侯友宜也說，2019至2020年共2,500億元投資陸續落實，明年將從「安心投資」出發，在新案上全力推動新店寶高智慧園區招商進駐，已落實的舊案則提供訪視關懷、企業輔導等實質營運資源。

新北市經發局長何怡明表示，今年因應資通訊產業、觀光服務業及物流產業招商有成，新北招商成績不受疫情影響而逆勢成長，創造就業人數超過4萬2,000人，較去年成長1.5倍。在產業空間佈局發展方面，頗受企業好評的「新北市工業區立體化方案」，以「落實企業社會責任」、「提升居住環境品質」為核心，提出「工業區立體化方案2.0」，將新北市打造成為宜居城市。

經發局表示，產業空間佈局方面，新北首座智慧園區「新店寶高智慧園區」第1期將在明年6月啟用，新店寶高智慧園區第2期及瑞芳第二產業園區也將持續推動，可有效提升產業空間供給。

而鏈結國際上，今年國際採洽活動因應疫後經濟，除了以數位健康為主軸，首次採全視訊方式進行外，也在9月底舉辦在台外商實體採購商洽會，兩場活動總計15國(地區)參與，促成413場次洽談，創造逾18億元合作商機。

針對庶民經濟的發展上，新北市府為協助銷售通路轉型，率先整合出「新外商」政策，協助新北店家透過foodpanda、樂購蝦皮外送平台與7-11、全家、萊爾富、家樂福及全聯等知名通路上架新北好物。

此外，創新創業也是明年重點，為鼓勵青年創新創業，今年透過青年創業群眾募資輔導計畫，協助22組產品成功募資近6,000萬元。另外，新北市為了培養電競人才，將以新北電競基地2.0進行軟硬體的提升，也舉辦疫後首場「2020亞洲電子競技公開賽」，計有400萬人次觀賞及迴響，後續將配合明年全運會，納入電競示範項目持續推動電競活動。

最後在綠色永續城市，今年新北首創「公有建物導入公民電廠」機制，結合產官學民四方力量，於淡水區鄧公國小及蘆洲區鷺江國小2處公民電廠示範基地，為綠色永續城市跨出一大步。